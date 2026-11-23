El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció en conferencia de prensa el pasado viernes un plan integral para cerrar el complejo carcelario de Rikers Island. Sin embargo, el evento se hizo viral por todo el mundo por algo completamente ajeno al tema de la conferencia: los ojos de un asambleísta.

Detrás de Mamdani se encontraba de pie el asambleísta demócrata Jordan Wright. Mientras el alcalde hablaba, Wright esbozó una ligera sonrisa y sus ojos se pusieron en blanco con un movimiento circular.

El extraño movimiento de sus ojos disparó una ola de comentarios en internet acerca de los reptilianos u “hombres lagarto”. “Así es como parpadean los lagartos… Estoy bastante seguro de que hay extraterrestres al estilo de los 'Hombres de Negro' caminando entre nosotros disfrazados de seres humanos, y se esconden a plena vista”, dijo un teórico de la conspiración según informó The New York Post.

“El tipo es 1000% reptiliano. Incluso antes de que fuera obvio, en el minuto 1:55 sus ojos ya estaban cambiando. Realmente ya no pueden ocultarlo, ¿verdad?”, dice otro de los comentarios dentro del video oficial publicado por el gabinete de Mamdani.

La teoría conspirativa de los reptilianos, popularizada en el siglo XX, se basa en que existen seres humanoides con rasgos de reptil que controlan en secreto al poder político.

¿Qué dijo Jordan Wright sobre su movimiento de ojos?

Consultado por las teorías al respecto de su extraño movimiento de ojos, Jordan Wright declaró que “obviamente” es un ser humano.

Jordan Wright, asambleísta demócrata de la ciudad de Nueva York Foto: Instagram/ Jordan Wright

“No tengo ni idea de qué estaba pasando en ese vídeo. La verdad es que no estoy seguro”, dijo a The New York Post. “Obviamente soy un ser humano, y mi humanidad se refleja en mis leyes, como los 4 millones de dólares destinados al centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem. No puedo hablar con reptiles ni extraterrestres”, agregó.

El asambleísta es hijo del presidente del Partido Demócrata de Manhattan, Keith L.T. Wright, y representa al distrito 70 de la Asamblea de Nueva York en Harlem.