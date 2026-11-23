El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el FBI fueron vulnerados por hackers en ataques cibernéticos, informó la prensa estadounidense, mientras aumenta la preocupación por una oleada de fallas tecnológicas en instituciones clave del país.

Los incidentes fueron reportados por primera vez por NBC News y CNN, respectivamente. Aún no está claro si estaban relacionados o quiénes son los responsables.

Las grandes interrupciones tecnológicas de las últimas semanas han afectado el transporte, las comunicaciones y el comercio electrónico de miles de usuarios en todo Estados Unidos, incluida también una red de alto secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

El presidente Donald Trump instó a los ciudadanos a “relajarse”, mientras las autoridades aseguran que los incidentes no han estado relacionados con actividades delictivas.

El Departamento de Agricultura (USDA) informó a sus empleados que un sistema utilizado para facilitar los pagos a los agricultores fue blanco de un ciberataque, informó la cadena NBC el viernes, citando a dos exfuncionarios.

Los hackers podrían utilizar el sistema de pagos como una puerta trasera para acceder a información más sensible, dijeron esas fuentes al medio.

El USDA se ocupa de “un montón de temas biológicos alarmantes” y “si un adversario o un competidor tuviera acceso a esa misma información (...), podría utilizar nuestra propia investigación en nuestra contra”, declaró uno de los exfuncionarios.

Por otra parte, CNN informó que el FBI había sido hackeado por segunda vez desde septiembre.

La agencia federal investigaba una intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) por parte de presuntos piratas cibernéticos, reportó el medio citando a dos personas al tanto del proceso.

El NCIC cuenta con una base de datos nacional de información criminal que conecta a las fuerzas del orden federales, estatales y locales.

“Todos los días, los agentes de todo el país confían en el NCIC para identificar a fugitivos buscados (...) y acceder a información que puede afectar directamente la seguridad de los agentes y del público”, dijo un exfuncionario del FBI a CNN.

La Casa Blanca despidió la semana pasada a su jefe de ciberseguridad, Sean Cairncross, a medida que aumentaban las críticas por incidentes importantes en los servicios tecnológicos del país. Fue sustituido de manera interina por la hasta ahora directora de información del Pentágono, Kirsten Davies.

Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el fin de semana que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sufrió un ciberataque dirigido contra su Centro Nacional de Información Criminal, pero agregó que podría servir para obtener información valiosa que de otro modo no se habría conocido. “Acabamos de enterarnos y diré que no es bueno. No me gusta, pero quizá aprendamos cosas que nunca habríamos sabido de otra manera”, dijo el mandatario al canal Fox News.

Trump añadió que siempre intenta buscar “un enfoque positivo”, y vinculó una eventual filtración de datos con las investigaciones y polémicas que marcaron su carrera política, a las que volvió a referirse como “engaños”.

“Estaba el engaño de Rusia; todos esos otros engaños; lo que llamamos el engaño de Ucrania. Todo aquello de la llamada telefónica, la llamada perfecta, como yo digo. Hay muchas otras cosas y quizá sepamos más al respecto. Quizá sepamos sobre el fraude electoral, todo el fraude electoral que tuvo lugar”, señaló.

Guerra tecnológica China denuncia medida El ministerio chino de Comercio denunció ayer domingo una reciente medida adoptada por Washington para restringir el acceso directo de las grandes compañías de telecomunicaciones del gigante asiático a los números telefónicos estadounidenses. La orden, aprobada el jueves por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC), busca limitar el acceso a números telefónicos estadounidenses a actores que, según ese organismo, están detrás de campañas ilegales de llamadas automatizadas. Entre las empresas afectadas figuran las tres mayores compañías de telecomunicaciones de China: China Unicom, China Telecom y China Mobile, todas de propiedad estatal. “Sin ninguna base fáctica, (la FCC) viola los principios de no discriminación y competencia leal para difamar y reprimir maliciosamente a las empresas chinas de telecomunicaciones”, afirmó el Ministerio de Comercio. Según China, las recientes decisiones de la FCC contradicen “el importante consenso alcanzado por los dos jefes de Estado”. Asimismo, instó a Washington a revocarlas y advirtió que China podría adoptar “las medidas necesarias” en respuesta. AFP

Centros de datos

En otros temas, Trump defendió que las empresas tecnológicas construyan sus centros de datos dentro del país, al tiempo que advirtió de que su Gobierno no permitirá que estas compañías desarrollen esas infraestructuras en el extranjero, al considerar que el traslado de industrias estratégicas ha perjudicado la competitividad estadounidense. “No vamos a permitir que nuestras empresas construyan centros de datos fuera de nuestro país”, afirmó Trump en rueda de prensa.

Sus opiniones llegan tras su viaje a China, donde se reunió con el presidente Xi Jinping, y en medio de una creciente controversia en Estados Unidos por la expansión de los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial. Las instalaciones han generado oposición en numerosas comunidades por su elevado consumo eléctrico y de agua, el impacto en las facturas de los hogares y sus efectos ambientales.

En las elecciones de medio mandato, del pasado 3 de noviembre, votantes de al menos 38 jurisdicciones rechazaron o aprobaron restricciones a proyectos de este tipo.

Con información de EFE y AFP