Cuándo es mejor cortarse el pelo en julio: consejos, fechas, Luna llena y otros eventos lunares del mes

La Luna se encuentra descendiendo de su órbita en la segunda parte del mes de julio según expertos. La última semana del mes, trae consigo un puñado de eventos astronómicos visibles desde Uruguay entre los que destacan la “Luna del Ciervo”, las Deltas Acuáridas y las Alfa Capricórnidas.

El miércoles 29 de julio se dará la Luna llena de julio, también conocida como “Luna del Ciervo” debido a la relación que algunos pueblos norteamericanos crearon entre el satélite natural y el crecimiento de los cuernos de los ciervos machos.

Cuándo cortarse el pelo en julio

Los expertos en biodinámica recomiendan cortarse el pelo en lo que denominan un “periodo raíz”. Esto se hace alusión a un periodo en el que la luna se encuentra en órbita descendente, considerando que la energía en esos momentos tiende a bajar hasta la raíz.

Los expertos indican que esto permite realizar un corte en el pelo sin debilitarlo y generando, a su vez, un crecimiento más fuerte desde la base. En ese sentido estas semanas pueden ser propicias para trabajar los rizos en el pelo y lo relacionado a teñirse.

Sin embargo, aclaran que el pelo busca cuidarse de forma natural, por lo que en cualquiera de los casos mencionados, los especialistas hacen énfasis en utilizar métodos naturales para fortalecer aún más el impulso buscado.

Mejores días y horas para cortarse el pelo en julio

El sábado 25 de 05:00 a 07:00 y de nuevo a partir de las 18:00 horas.



de 05:00 a 07:00 y de nuevo a partir de las 18:00 horas. El domingo 26 hasta las 16:00 horas.



hasta las 16:00 horas. El martes 28 a primera hora hasta las 09:00 horas.

Lluvia de estrellas en Uruguay

Además de la Luna llena del próximo miércoles 29 de julio, existirán otros dos eventos astronómicos que serán posible presenciar en nuestro país. Son considerados por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Observatorio Astronómico Los Molinos (OLAM) dentro de los eventos más destacados del año en este apartado. Se trata de las Alfa Capricórnidas y las Delta Acuáridas

Las Alfa Capricórnidas estarán presentes desde el 3 de julio al 15 de agosto, aunque su pico máximo se prevé durante la noche del 30 al 31 de julio. Similar a lo que ocurre con las Delta Acuáridas que estará activa desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto, y según la NASA la misma podría alcanzar su máxima actividad durante la última semana de este mes.