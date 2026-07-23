Qué trae la Luna llena de julio: cuándo se dará, el por qué de su nombre y otros fenómenos visibles desde Uruguay

La Luna llena de julio, también conocida como “Luna del Ciervo”, estará presente en Uruguay a partir del próximo miércoles 29 de julio, pero no es el único de los fenómenos astronómicos visibles en el hemisferio sur.

Su nombre tiene un origen proveniente de algunos pueblos norteamericanos,que referenciaban el paso del tiempo por las diversas fases de la propia Luna. En este caso, la luna llena del mes de julio marcaba el momento donde comenzaba el crecimiento de los cuernos de los ciervos machos.

Al mismo tiempo, esta luna llena también posee otros nombres como “Luna de Salmón” o “Luna de Trueno”, este último por las diversas tormentas que suelen ser comunes durante esta época del año en el hemisferio norte.

Este fenómeno no será el único durante el mes de julio, ya que también se esperan dos acontecimientos astronomía que podrían ser visibles desde Uruguay.

Cuándo se podrá ver las Delta Acuáridas en Uruguay

Las Delta Acuáridas son una lluvia de estrellas estará activa desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto, y según la NASA la misma podría alcanzar su máxima actividad durante la última semana de este mes. Las Delta Acuáridas son uno de los eventos astronómicos más destacados según el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y el Observatorio Astronómico Los Molinos (OLAM).

Además, las Alfa Capricórnidas es otro de los eventos más destacados que se darán dentro del mes. Si bien es un fenómeno que estará presente desde el 3 de julio al 15 de agosto. su pico máximo se espera durante la noche del 30 al 31 de julio.