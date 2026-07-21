Lluvia de estrellas Delta Acuáridas 2026: cuándo es su punto máximo y cómo verla desde Uruguay

La NASA espera que las Delta Acuáridas alcancen su máxima actividad en los últimos días de julio. Sin embargo, esta lluvia es conocida por no tener un pico marcado. En su lugar, mantiene un nivel de actividad bastante constante durante varias noches, lo que facilita ver meteoros incluso por fuera del máximo previsto. La lluvia de estrellas estará activa oficialmente desde el 12 de julio hasta el 23 de agosto.

Para este año, las condiciones para observar el máximo de las Delta Acuáridas del Sur podrían no ser las ideales, particularmente durante su máximo, en la Luna llena del miércoles 29 de julio. Esto puede terminar ocultando muchos meteoros débiles.

¿Dónde ver las Delta Acuáridas en 2026?

Expertos hacen hincapié en que el fenómeno de las Delta Acuáridas del Sur se ven mejor desde el hemisferio sur, donde el radiante, situado en la constelación de Acuario, asciende más alto en el cielo y permanece visible durante más tiempo a lo largo de la noche. El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resaltaron que este es uno de los eventos astronómicos destacados del 2026 en Uruguay.

Sin embargo, los observadores en latitudes bajas del hemisferio norte, como el sur de Estados Unidos, México, el sur de Europa e incluso partes de Asia, también pueden ver bastante actividad meteórica, sobre todo si encuentran un lugar alejado de las luces urbanas.

¿Cómo observar las Delta Acuáridas en 2026?

Para aumentar tus posibilidades de ver más estrellas fugaces, busca un lugar oscuro con una vista amplia y despejada del cielo. En el Hemisferio norte, el radiante de la lluvia aparece bajo en la parte sur del cielo, así que lo mejor es mirar hacia el sur. En el Hemisferio sur, el radiante sube mucho más alto, a menudo pasando casi por encima de la cabeza, así que basta con mirar hacia arriba y recorrer el cielo en todas las direcciones.

La NASA advierte que en las Delta Acuáridas del Sur los meteoros se podrían presenciar en cualquier punto del cielo, sin necesidad de ningún equipo especial. Para visualizarlas con mayor precisión, los expertos recomiendan buscar un lugar alejado de las luces de la ciudad o de la calle.

Luego, las indicaciones invitan acostarse boca arriba y mirar hacia arriba, abarcando la mayor parte del cielo posible. Mirar a medio camino entre el horizonte y el cenit, punto más alto en el cielo en relación a la vista, aumentará las posibilidades de ver las Delta Acuáridas del Sur. En menos de 30 minutos en la oscuridad, los ojos se adaptarán y comenzará a ser posible visualizar este fenómeno que se espera que dure hasta el amanecer.

Doble lluvia de meteoros

Sin embargo, el mejor evento meteórico de finales de julio se dará la noche del 30 al 31 de julio, con la doble lluvia de meteoros: cuando las Delta Acuáridas del Sur y las Alfa Capricórnidas alcanzan su máximo la misma noche. Incluso con una Luna brillante, la coincidencia permite a los observadores ver tanto meteoros de velocidad media como ocasionales bólidos brillantes. Las Piscis Austrínidas pueden sumar algunos meteoros extra para los observadores del Hemisferio sur, mientras que las Gamma Dracónidas de julio podrían ofrecer un inesperado estallido de actividad a los observadores del Hemisferio norte. Y, como extra, los primeros meteoros de las Perseidas ya estarán activos a finales de julio, ofreciendo un anticipo de la lluvia de meteoros más famosa de agosto.