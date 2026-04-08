"Susurro fantasma": el método secreto de la CIA para hallar a un piloto en Irán a través de sus latidos

La CIA utilizó tecnología sin precedentes, capaz de detectar latidos cardíacos a larga distancia, para localizar y rescatar a un piloto estadounidense derribado en el sur de Irán. La información fue publicada por el New York Post, que atribuye el informe a fuentes con conocimiento directo de la operación.

Bautizada como “Ghost Murmur” (Susurro fantasma), la herramienta combina magnetometría cuántica con inteligencia artificial para detectar la señal electromagnética del corazón humano y diferenciarla del ruido ambiental. El nombre del sistema hace referencia directa a su función: “Ghost” alude a la capacidad de localizar personas desaparecidas u ocultas, mientras que “Murmur” se refiere al ritmo o sonido de los latidos del corazón. Según el periódico, esta fue la primera vez que el sistema se utilizó en una misión real.

Lobby de las oficinas de la CIA en Virginia, Estados Unidos. Foto: archivo El País.

Según los informes, el piloto, identificado únicamente como "Rostro 44 Bravo", sobrevivió dos días escondido en una grieta de la montaña tras el derribo de su avión de combate F-15. Durante ese tiempo, las tropas iraníes realizaron búsquedas en la región, donde incluso se ofrecía una recompensa por su captura.

La detección remota de los latidos facilitó la operación

Según fuentes citadas por el New York Post, las condiciones del terreno fueron cruciales para el éxito de la tecnología. La baja interferencia electromagnética, la escasa presencia humana y el contraste térmico del desierto facilitaron la identificación de las constantes vitales del piloto.

Según se informa, el sistema fue desarrollado por la división Skunk Works de Lockheed Martin y probado previamente en helicópteros Black Hawk, con la posibilidad de su uso futuro en cazas F-35. La compañía no ha hecho comentarios oficiales al respecto.

EEUU despliega diez cazas Foto: EFE

Aunque el aviador había activado un dispositivo de rastreo tradicional, su paradero exacto seguía siendo incierto. Un momento clave se produjo cuando salió de su escondite para emitir la señal, lo que permitió a la tecnología confirmar su posición.

O Globo/GDA