Guía para activar los estados dentro de los canales de WhatsApp con la última actualización

WhatsApp comenzó el despliegue formal de una nueva función que permite a los creadores y administradores publicar estados directamente en los canales. Esta opción, inspirada en la dinámica de las historias de otras redes sociales, busca flexibilizar el intercambio informativo sin saturar el historial de los chats con mensajes de carácter permanente.

El anuncio de esta actualización responde a la creciente necesidad de optimizar la visibilidad de los avisos institucionales, comerciales o informativos. La plataforma busca ofrecer alternativas de comunicación ágiles donde los gestores de comunidades puedan emitir alertas rápidas, adelantos de contenido o encuestas sin la obligación de dejar un registro definitivo en el panel principal del chat, dinamizando la experiencia del usuario, infomró WABetaInfo.

El impacto de las historias en los canales de WhatsApp

La incorporación de las publicaciones efímeras en los espacios informativos representa una transformación estructural en la manera en que las audiencias consumen datos dentro de la aplicación.

De acuerdo con los detalles revelados, la herramienta mantiene las características tradicionales de los formatos ya conocidos, donde las imágenes, textos o videos compartidos caducan automáticamente luego de transcurridas 24 horas desde su publicación original en la red.

WhatsApp Foto: Archivo

Un aspecto diferencial en materia de diseño radica en la identificación visual del contenido. Para evitar malentendidos entre las actualizaciones personales y corporativas, la aplicación introduce una etiqueta denominada “Estado del canal”, la cual permite separar claramente estas historias efímeras de las modificaciones que realizan los contactos individuales de forma privada en su agenda telefónica habitual.

Cómo funciona el despliegue de la actualización en sistemas operativos

La nueva funcionalidad ya inició su fase de distribución masiva y alcanza de forma simultánea a los dispositivos que operan bajo los ecosistemas iOS y Android. Los administradores habilitados encontrarán un acceso directo simplificado que les facilita la carga de archivos multimedia directamente vinculados al perfil público de su espacio de difusión.

Debido a que el lanzamiento responde a una estrategia de distribución escalonada a nivel global, la actualización demorará algunos días en llegar a todos los celulares.

La compañía instó a mantener las aplicaciones móviles actualizadas mediante las tiendas oficiales para asegurar la correcta visualización de esta nueva capa operativa orientada a la interacción digital de las marcas y creadores de contenido.

Con información de La Nación/GDA