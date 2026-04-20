El derecho a reparar es ley: la medida que obliga a Apple y Samsung a cambiar sus celulares

En Europa se decretó una ley para que a partir de 2027 los celulares cuenten con baterías reemplazables, económicas y fáciles de cambiar. Esto obliga a los fabricantes a diseñar celulares con baterías extraíbles, con el fin de alargar la vida útil de los mismos, en un contexto donde prima la obsolescencia programada.

La obsolescencia programada es una estrategia comercial donde los dispositivos se diseñan de fábrica con una vida útil limitada, dejándolos desactualizados para que el usuario deba seguir comprando nuevos aparatos. En 2021 comenzó a regir una ley en Europa del "derecho a reparar", que exije que fabricantes de diversos tipos de aparatos —entre ellos televisores y celulares— deben asegurar una garantía de reparación de hasta diez años.

¿Qué es el 'derecho a reparar' y cómo afecta a los usuarios?

El "derecho a reparar" surge de una iniciativa más amplia y orientada a disminuir el impacto ambiental de los productos manufacturados, al hacerlos más duraderos y eficientes energéticamente. De este modo, los fabricantes deben disponer de piezas de repuesto durante al menos diez años, además de que los dispositivos deberán estar diseñados de forma que puedan desarmarse con facilidad cuando ya no sea posible arreglarlos, para simplificar su reciclaje.

Bajo esta premisa, se sumó una propuesta de la Comisión Europea que promueve a los fabricantes a reparar los dispositivos, en lugar de sustituirlos, durante un periodo de hasta diez años desde su compra. En esta línea, desde junio de 2025 los dispositivos electrónicos que se venden en la Unión Europea (UE) deben llevar una etiqueta energética para saber si son eficientes, fáciles de reparar y resistentes, entre otros requisitos. Es una especie de "sello de calidad", a los efectos ambientales.

El fin de los diseños "unibody": baterías extraíbles para todos

A partir de 2027, los celulares comercializados en los estados miembros de la UE tendrán baterías más duraderas, capaces de soportar varios ciclos de carga sin deteriorarse. Además estas baterías deberán poder ser reemplazadas por el mismo usuario: esto representa un freno a los diseños "unibody", que precisan herramientas especializadas para la extracción de las baterías.

Reciclaje en el celular. Foto: Freepik.

¿Cómo impactará esto en el futuro de los celulares?

El derecho a reparar ya no es una recomendación sino un requisito. Es por esto que se ve comprometido el propio diseño de los celulares (desde el hardware hasta el servicio posventa). Con esto los usuarios se aseguran el respaldo de las marcas, al tener garantizado no sólo el acceso a piezas de repuesto originales, sino también a actualizaciones de software durante un tiempo mínimo asegurado. De esta manera, además de reducir costos, se responde a los objetivos del Pacto Verde, disminuyendo los residuos electrónicos y el consumo de materiales en la fabricación de nuevos productos.