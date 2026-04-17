Uruguay como plataforma regional de Bimbo: llega The Rustik Bakery con masa madre y mira al exterior

Grupo Bimbo eligió a Uruguay para dar un paso estratégico en su negocio regional. Con el lanzamiento de The Rustik Bakery, la compañía no solo incorpora una nueva categoría a su portafolio de productos, sino que proyecta al país como plataforma de desarrollo y exportación hacia otros mercados de América Latina.

La marca, inspirada en la panadería artesanal y ya presente en Europa y Estados Unidos, desembarca con tres variedades de pan batard rebanado, blanco, integral y con cereales, y un diferencial que conquista paladares: un proceso de fermentación de 12 horas con masa madre, que busca replicar atributos tradicionales en un formato industrial.

Durante el evento de lanzamiento, realizado el pasado 8 de abril, ejecutivos regionales y locales marcaron el alcance del proyecto. «Estamos lanzando un producto distinto que se suma al portafolio de Bimbo Uruguay. Es una innovación que trabaja lo mejor de dos mundos», señaló Nelson Venega, gerente general de la marca en nuestro país.

Masa madre y fermentación lenta: el diferencial de The Rustik Bakery

Preparaciones con el nuevo producto de Bimbo Foto: Natalia Candia

El diferencial del producto está en el proceso. La fermentación extendida y el uso de masa madre permiten obtener una miga más aireada, corteza dorada y un perfil de sabor con notas ácidas, características asociadas a la panadería tradicional. «Es un producto empacado que tiene reposo, que es diferente, que se puede comer recién abierto de la bolsa, pero también tostado y queda extraordinario», explicó Venegas, al describir la versatilidad de la línea.

Ese tiempo de elaboración impacta directamente en el resultado final. «Es una explosión de sensaciones», sintetizó el ejecutivo, que destacó tanto su uso cotidiano como en preparaciones más elaboradas.

«Lo que aprendimos es la importancia de la calidad de los ingredientes y del proceso. Es un pan que mantiene la esencia de una panadería original», afirmó Arturo García Casto, director general de Bimbo Latin Sur.

La lógica detrás del producto se apoya en una idea central que es que «lo mejor lleva su tiempo». El concepto funciona como síntesis del diferencial de la marca y pone en valor un proceso de 12 horas que busca recuperar el origen del pan en clave industrial.

Más allá del atributo técnico, la marca busca instalar una idea más amplia asociada al tiempo y a la experiencia. «Es llevar la artesanía a un producto accesible para más consumidores», agregó García Castro.

Durante la presentación, la chef Lucía Soria reforzó ese concepto con una masterclass en la que mostró distintas formas de consumo, desde opciones simples hasta combinaciones más elaboradas, poniendo en valor la versatilidad del producto.

Masterclass con Lucía Soria Foto: Natalia Candia

Por qué Bimbo eligió a Uruguay para el lanzamiento de su marca premium

La elección de Uruguay fue estratégica. Según explicó Venegas, la decisión se apoyó en dos factores: la integración productiva tras laLucía Soria y el perfil del consumidor local. «Uruguay aparece con capacidades tecnológicas y de desarrollo, pero también con un consumidor dispuesto a probar experiencias distintas», afirmó.

En esa línea, el lanzamiento se inscribe en un crecimiento de la empresa que, a 20 años de su llegada al país, busca profundizar su estrategia de innovación con productos de mayor valor agregado. «Es el gran primer lanzamiento dentro de esta nueva etapa», resumió el ejecutivo.