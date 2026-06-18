Quién es la custodia uruguaya que se volvió viral cantando en el debut de la Celeste en el Mundial 2026

En los últimos días, se viralizó en redes sociales un video publicado por la FIFA de una custodia que cantaba la canción "Cielo de un solo color" de la banda No Te Va Gustar momentos previos al debut de Uruguay en el Mundial 2026 ante Arabia Saudita el pasado lunes.

Se trata de Silvia Nadal, una uruguaya de 50 años que vive en Miami (Estados Unidos) desde 1998 y que había pedido para ser custodia en el debut mundialista de la selección uruguaya. Entrevistada por el programa Arriba Gente (Canal 10), relató su emoción en el partido de la Celeste y contó como vivió el primer gol de Arabia Saudita.

"Estudié enfermería en Uruguay, y cuando llegué a Miami trabajé de diferentes cosas, hasta que diez años después de ser residente logré mi ciudadanía, y siempre quise ser policía", detalló. Silvia actualmente cumple funciones en la Oficina del Sheriff de Miami.

Añadió que es hija de Washington Curbelo, quien fue jefe de Policía de Soriano entre 2011 y 2015, y director Nacional de Educación Policial entre marzo de 2020 y junio de 2021. Silvia adoptó el apellido Nadal porque es el de su esposo.

Sobre cómo logró ser custodia en el partido de Uruguay, detalló que los puestos se dan por orden de antigüedad: "Estaba orándole a Dios que por favor me tocara, estaba re emocionada", relató.

Detalló que su puesto se encontraba en el lugar de las familias de los futbolistas uruguayos y personal de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF). "Mi trabajo es mirar a ellos por si alguien salta [a la cancha] o por si hay algún incidente, yo no me podía dar vuelta, tenía que estar de espaldas", detalló.

"Cuando empieza a sonar la canción, el estadio completo empieza a cantar, yo estaba feliz, en la mía", acotó.

En relación al partido, dijo que cuando Arabia Saudita convirtió el primer gol se tapó la cara porque "tenía los ojos llenos de lágrimas", pero comentó que ella le dijo a otra persona: "Tranquilo que Uruguay con presión siempre juega mejor y en el segundo tiempo vamos a empatar".

Con respecto a la repercusión del video viral, Silvia dijo que su teléfono "no para" y que la difusión "fue increíble": "No hice nada más que ser yo, yo amo Uruguay, lo extraño y me emocioné mucho ese día, y me emociono todavía".