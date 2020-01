"Invadirá su cuerpo en 10 minutos" y "grave y mortal": mentira viral sobre el coronavirus

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

"Información más urgente, muy seria e importante". Así empieza un mensaje que se empezó a difundir a través de WhatsApp con las supuestas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública frente al coronavirus.

"El brote de influenza coronavirus esta vez es muy grave y mortal. No hay cura una vez que estás infectado", indica el mensaje que pide "por favor compartir si te importa la vida humana".

¿Es cierta esta información? Por un lado se puede afirmar que hasta el momento China reportó un total de 132 personas que murieron a causa del coronavirus, sin embargo el número de personas contagiadas es cerca de 6.000, por lo tanto los números no indican que se trate de un virus "grave y mortal".



De hecho, el subdirector del Ministerio de Salud Pública (MSP), Jorge Quian, indicó en diálogo con Informativo Carve: "Se trata de una epidemia por un nuevo virus y, al parecer, lo bueno es que tiene baja mortalidad".



Por otra parte el mensaje viral indica que "el método de prevención es mantener la garganta húmeda" y agrega: "No permita que la garganta se seque, por lo tanto no contenga la sed porque una vez que la membrana de la garganta se seque el virus invadirá su cuerpo en 10 minutos".

Al respecto de los métodos de prevención contra el nuevo virus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) nada menciona sobre "mantener la garganta húmeda".



Lo que sí recomienda es tomar las precauciones "estándar" para las enfermedades respiratorias que incluyen el lavado de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, cocinar completamente la carne y los huevos y evitar, dentro de lo posible, el contacto con personas que tengan síntomas como tos y estornudos.



En Uruguay las autoridades elaboraron una guía con las principales medidas de prevención y control, pero dirigidas a los equipos de salud.

Por otra parte el mensaje difundido menciona que "hasta finales de 2020" no se vaya a lugares concurridos y que "use la máscara según sea necesario, especialmente en el tren o el transporte público".



En este caso si bien en algunos países, como por ejemplo en China, se recomienda el uso de mascarillas así como evitar lugares con mucha concentración de personas, no es el caso de Uruguay ya que se trata de un país con bajo riesgo de sufrir contagio.



Esto se debe a que no hay un gran flujo de personas que viajen o que vengan de China, país en el que se dieron todos los casos confirmados de coronavirus.

​

Finalmente el mensaje habla acerca de los síntomas de la enfermedad. Si bien no incorrectos ya que se menciona la fiebre, la tos y los problemas al respirar, se tratan de síntomas iguales a los de una gripe común.



La página específica sobre coronavirus de la OMS indica que “los signos comunes de infección incluyen síntomas respiratorios, fiebre, tos, problemas para respirar y dificultades respiratorias. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte”.