Por qué los expertos recomiendan el papel aluminio para guardar billetes en casa y qué hay que evitar

En la actualidad existen diferentes maneras de guardar el dinero. Los bancos y las billeteras digitales son las más comunes hoy en día. Sin embargo, muchas personas prefieren tenerlo de manera física dentro de su propio hogar.

Expertos aseguran que este método puede ser riesgoso ya que los billetes pueden deteriorarse, rasgarse o incluso humedecerse debido a los cambios de clima.

¿Para qué sirve poner plata envuelta en papel aluminio?

El papel aluminio comenzó a ser utilizado como una solución casera ante el problema del desgaste progresivos que sufrían los billetes. Su implementación podría alargar su vida útil sin la necesidad de equipamiento profesional.

La explicación que dan los expertos para el uso de este material en particular, es que la exposición constante a la humedad ambiental, las variaciones térmicas y la luz solar directa, son algunas de las principales razones del desgaste de los billetes.

Portales especializados en conservación de billetes, como Imperio Numismático , analizan que para una preservación óptima del billete se requiere mantener una temperatura que ronde los 20°C, pero que no supere los 27°C, y un espacio que mantenga unos porcentajes de humedad entre un 30% y un 55%.

Fuera de estos rangos, el papel podría comenzar a deteriorarse.

Billete de mil pesos uruguayos envuelto en papel aluminio Foto: ChatGPT

¿Qué evitar a la hora de guardar billetes en casa?

La integridad física de los billetes es un factor determinante dentro de cualquier ámbito económico. Los ejemplares con roturas, decolorados, o incluso manchados, no suelen ser aceptados. Además, en caso de tratarse de una moneda histórica, esta podría perder su valor.

Es por ello que los especialistas en el tema también dedicaron un apartado para algunas actividades que pueden dañar el dinero en efectivo.

Evitar el uso de bandas elásticas : incluso al cubrir los fajos con aluminio, el uso de gomas de plástico puede hacer que marquen su superficie y se comiencen a degradar más rápidamente.

: incluso al cubrir los fajos con aluminio, el uso de gomas de plástico puede hacer que marquen su superficie y se comiencen a degradar más rápidamente. Evitar pliegues : recomiendan guardar las piezas estiradas y sin forzar, evitando cualquier tipo de marca estructural posible.

: recomiendan guardar las piezas estiradas y sin forzar, evitando cualquier tipo de marca estructural posible. Almacenamiento de metales : a pesar de envolverlos dentro del papel aluminio, los especialistas indican que es preferible mantenerlo alejado de joyas, clips, o monedas, que puedan oxidarse y manchar el papel.

: a pesar de envolverlos dentro del papel aluminio, los especialistas indican que es preferible mantenerlo alejado de joyas, clips, o monedas, que puedan oxidarse y manchar el papel. Almacenamiento hermético: se recomienda no colocar los billetes dentro de bolsas plásticas con cierres herméticos como forma de bloquear la entrada de aire.

Pareja ahorrando dinero. Foto: Canva

¿Qué se debe hacer si quiero poner plata envuelta en papel aluminio?

La mejor manera que los expertos indican para conservar el dinero de manera física, es mediante la creación de fajos de dinero envueltos en un trozo de papel aluminio que pueda cubrirlos completamente para así evitar contacto directo con la luz solar o la humedad.

También aclaran que dentro de corrientes alternativas como el Feng Shui, esta práctica le atribuye un valor aún más simbólico ligado a la protección de la energía económica en el hogar, y a la preservación de la abundancia.

Sin embargo, los expertos aclaran que el uso de papel aluminio no sustituye los sistemas de seguridad bancarios o la implementación de cajas fuertes, pero si se consolida como una capa protectora funcional y accesible para el ámbito doméstico.