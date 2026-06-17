La medida de seguridad del hogar que casi todos olvidan y que puede costar muy caro después

El cerrajero Jesús González, presidente del Gremi de Serrallers de Catalunya, comenta que las cerraduras de las casas están desactualizadas: “Más del 80% de las cerraduras de las puertas de entrada a casa están obsoletas”. Esto demuestra el notorio desajuste entre lo instalado y lo que hoy se considera un nivel mínimo de seguridad del hogar.

Según el experto, el problema radica en que el hábito de mantenimiento de las cerraduras es puramente reactivo y se llama al profesional cuando algo falla, no cuando el sistema quedó viejo.

Hasta que no aparece la urgencia, no se considera el oficio del cerrajero. González explica que: “Mucha gente lo reduce a abrir puertas, pero va bastante más allá. Un buen cerrajero no solo cambia una cerradura, también tiene que entender cómo funciona todo lo que rodea a ese sistema de cierre”. En esa línea entra la importancia de la calidad del conjunto: cerraduras de puertas de entrada, estado de la puerta, ajuste del marco y el tipo de bombín.

¿Qué pasa con la seguridad de la puerta principal?

El cerrajero explica que la mayoría de las personas cambia la cerradura cuando se rompe, pero no cuando queda desactualizada. Ese criterio termina dejando en la casa un punto débil conocido por el propio mercado del delito y por quienes trabajan a diario con mecanismos de apertura. Ese desfasaje hace que ya no ofrezca la protección suficiente.

Es por eso que González advierte que realizar el trabajo adecuado en el acceso principal es una inversión de largo plazo. Esto no ocurre solo en casas antiguas. También aparece en propiedades que cambian de manos o que pasan por varios arreglos. Es en esos movimientos que la llave queda descubierta: “Cuando entras en una vivienda, sea de alquiler o de compra, lo primero debería ser cambiar el bombín o revisar el sistema de cierre con un profesional, porque no sabes cuántas copias de las llaves existen ni quién puede tenerlas”, afirma.

Trabajo manual de cerrajero. Foto: Canva

La solución que reduce el riesgo de copias de llaves

Al cambiar de hogar o poseer la misma cerradura por muchos años hace casi obligatorio el cambio del bombín al ingresar o, al menos, encargar una revisión seria del sistema de cierre.

La otra clave es elegir con cuidado al profesional. González alerta que, en una urgencia, mucha gente llama al primer número que ve en Internet, sin chequear dirección o empresa. Esa prisa puede derivar en servicios abusivos o que pongan en peligro la integridad del hogar. Para reducir el margen de error, recomienda buscar referencias verificables y pedir precio antes de autorizar el trabajo.