El truco casero para eliminar marcas de quemado en ollas de hierro sin usar esponjas de metal

La limpieza de ollas de hierro y sartenes con marcas de quemado suele resolverse con esponjas de metal o productos abrasivenan dañando el revestimiento y favorecen la oxidación. Un truco casero que ya es viral propone una alternativa: usar residuos frescos vegetales, como cáscaras y restos de verduras, para desprender la suciedad sin rayar la superficie y facilitar un secado inmediato que mantiene el hierro protegido.

El método se basa en aprovechar la humedad natural y las fibras de los restos vegetales para ablandar y arrastrar las partículas quemadas que quedan adheridas al fondo y las paredes de las ollas de hierro. Esta técnica busca una limpieza más amable con el material (a diferencia de las soluciones con vinagre o bicarbonato), enfocada en mantener el revestimiento de la sartén y evitar que se oxide rápidamente.

Qué se necesita para aplicar el truco de la olla quemada

Agua caliente (no hirviendo).

Cáscaras de dos o tres papas (frescas).

Una cucharada de sal gruesa.

Esponja o paño de cocina.

¿En qué consiste el proceso para limpiar la olla quemada?

Lo primero es reservar las cáscaras de papa en un recipiente limpio, cada vez que se utilicen para cocinar. Deben estar frescas. Tomar la olla con manchas quemadas en el fondo y llenarla con agua. Agregar las cáscaras de papa y llevar el agua a hervor durante 15 minutos. Esto liberará el almidón de la papa en el agua, lo que ayudará a ablandar los restos de comida pegados. Apagar el fuego y dejar enfriar para que el agua tibia actúe unos minutos más. Luego tirar el agua con las cáscaras. Utilizar cáscaras frescas y frotarlas sobre las manchas de la olla como si fueran una esponja. Si la suciedad no sale, agregar una cucharada de sal gruesa para potenciar el efecto abrasivo. Enjuagar con agua caliente y terminar la limpieza con una esponja suave. Secar al instante la olla con un paño limpio para que no queden marcas de agua ni se oxide el material.

Cáscaras de papa. Foto: Canva

Este método casero busca ofrecer una alternativa simple y accesible para quienes quieren conservar sus ollas de hierro en buen estado, reduciendo la exposición a productos químicos y el desgaste por fricción. La combinación de limpieza con residuos vegetales frescos, enjuague cuidadoso y secado rápido configura una rutina de mantenimiento que prolonga la vida útil de las sartenes tradicionales.

En el caso de sartenes con teflón o superficies antiadherentes delicadas, no se recomienda esta técnica de limpieza porque la sal gruesa y el frotado pueden rayar el recubrimiento. Aquí es mejor usar agua tibia con detergente y una esponja blanda, sin raspar ni hervir la preparación por mucho tiempo.