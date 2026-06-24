El ritual del papel y la sal gruesa en las puertas que se repite en los hogares tras la llegada del invierno

Hay muchas tradiciones y rituales que se realizan en épocas de cambio de estación, como en la transición actual del otoño al invierno. Generalmente son costumbres milenarias, que se pasan de generación en generación, donde el cambio de estación es la excusa para aprovechar un "nuevo comienzo" y reflexionar sobre metas y objetivos personales. Es una forma de cerrar ciclos y aprontarse para los meses que entran.

Este es el caso del ritual de invierno para atraer prosperidad. Es una práctica simbólica que busca abundancia, promover el bienestar (emocional y físico) y acercar nuevas oportunidades de diversa índole al hogar. Se precisan de muy pocos elementos para llevarla a cabo y puede realizarse en cualquier espacio.

¿Cómo se realiza el ritual de la vela blanca o amarilla para las metas anuales?

Para realizar esta práctica se precisa de los siguientes elementos básicos:



Una vela amarilla o blanca Una hoja de papel Una lapicera Un recipiente resistente al calor

Idealmente, esta práctica se realiza en un lugar tranquilo del hogar, para poder concentrarse mejor, y durante el momento del atardecer. De este modo, este ritual permite enfocar las energías en esos objetivos y metas que se buscan alcanzar, mirando al horizonte mientras se pone el sol. Y suele recomendarse hacerlo en los primeros días de invierno, de forma tal que la transición de la luz a la oscuridad es un reflejo del reciente cambio de estación, simbolizando el cierre de una etapa y comienzo de otra.

Ya en la posición escogida para realizar el ritual, lo primero es encender la vela y pensar en aquello que se busca atraer. Esta práctica hoy se la conoce como "manifestación" y está ganando popularidad en distintas culturas y países por dotar de sentido a distintos pensamientos y actos.

Con la vela encendida, se escribe en la hoja aquellos proyectos, objetivos, metas o deseos de cualquier tipo. Pueden ser vinculados al trabajo, a relaciones personales, al dinero o a la salud. Con la nota escrita, se lee la misma en voz alta cerca de la vela, y luego se guarda el papel en un lugar seguro hasta el inicio de la primavera. De este modo, queda resguardado por toda la estación de invierno, esperando que los anhelos se reflejen en la vida real.

Además de pedir, este ritual también brinda la oportunidad de agradecer por lo alcanzado, lo logrado hasta el momento. No se trata únicamente de mirar hacia el futuro, sino ver todo el recorrido vivido.

Otras costumbres de protección en el hogar al inicio del invierno

Existen otras prácticas asociadas al inicio del invierno. Entre ellas se encuentra sahumar la casa con romero, laurel o incienso. Esto busca renovar las energías. También se estila colocar sal gruesa en un recipiente cerca de las puertas como símbolo de protección.

Hojas de laurel Foto: Pixabay

Siguiendo con la producción en papel, otra práctica es escribir aquello de lo que se quiere desprender, escribiéndolo en la hoja y luego quemándola, como forma de sepultarlo definitivamente de la memoria y la vida.