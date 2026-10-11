El método casero con botellas de agua para llevar luz solar a ambientes con poca iluminación

Existe una técnica que permite que una botella de plástico llena de agua se convierta en una fuente de luz natural, sin consumir electricidad. Conocido como la lámpara de Moser, este método se ha transformado en una alternativa de bajo costo para lugares con acceso limitado a la luz eléctrica.

Según indica un artículo publicado en El Imparcial, este sistema fue desarrollado por Alfredo Moser, un mecánico de Uberaba, un municipio brasileño ubicado en el oeste del estado de Minas Gerais, en Brasil, a principios de los años 2000.

En un contexto donde algunas zonas del país enfrentan problemas con el suministro eléctrico, Moser propuso esta solución casera que se popularizó a nivel internacional en 2011, luego de que MyShelter Foundation, una ONG dedicada a promover la tecnología verde y el desarrollo sostenible, agregara el concepto a su programa Liter of Light en Filipinas.

Cómo una botella de plástico ilumina una habitación

Esta técnica se basa en colocar una botella de plástico transparente rellena de agua a través de una abertura en el techo, de modo que una parte del recipiente sea visible desde el exterior y la otra dentro de la habitación.

La parte exterior debe recibir directamente los rayos solares para que el método logre aprovechar al máximo la iluminación durante el día.

Conjunto de botellas de plástico transparente. Foto: Canva.

En ese contexto, los expertos establecen que la botella debe funcionar como un difusor de luz solar. En el momento exacto en el que los rayos cruzan el agua, modifican su dirección, dispersando la iluminación. Esta técnica busca mejorar la distribución de la iluminación en habitaciones pequeñas con pocas ventanas e incluso pasillos, directamente desde una pequeña entrada de luz.

No obstante, quienes recomiendan este sistema aclaran que depende exclusivamente de la luz solar, y no sustituye una lámpara eléctrica durante la noche.

¿Existen riesgos por instalar una botella de plástico en el techo de mi casa?

Aunque en un principio la técnica requiere una perforación o un espacio para colocar la botella de plástico, uno de los problemas radica en la instalación, ya que un sellado incompleto puede causar humedad y filtraciones en el espacio, que pueden derivar en problemas aún mayores dependiendo de la estructura.

Botella de plástico transparente rellena de agua. Foto: Canva.

Es por esta razón que, a pesar de que la lámpara de Moser busca ser una alternativa económica durante el día, se recomienda consultar a un profesional que pueda otorgar una opinión acorde con la seguridad de la construcción de cada caso.