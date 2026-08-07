Qué se celebra hoy, viernes 7 de agosto de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 7 de agosto de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia. La fecha reúne episodios políticos, militares, religiosos y culturales que integran las efemérides más destacadas de esta jornada.

Qué se festeja este 7 de agosto

El 7 de agosto del año 1959, la NASA lanzó Explorer 6, el primer satélite en obtener una foto de la Tierra. Fue enviado mediante un cohete desde Cabo Cañaveral, estando en una misión que duraría 694 días.

La fotografía se realizó desde una órbita a unos 27.000 kilómetros de altura y con una calidad que, en la actualidad, apenas se puede lograr distinguir de que se está hablando.

La Tierra vista desde el espacio. Costa, Leticia

Eventos históricos que ocurrieron un 7 de agosto

1960. Costa de Marfil se independizó de Francia tras dos años como república autónoma dentro de la Comunidad Francesa. Abiyán fue establecida como capital del nuevo Estado y Félix Houphouet-Boigny asumió como su primer presidente.

1942. Unos 11.000 marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal para tomar la base aérea que Japón construía en la isla. El episodio fue uno de los hechos históricos más relevantes de la guerra en el Pacífico y derivó en intensos combates en la jungla.

1888. En el barrio de Whitechapel, en Londres, se produjo el asesinato de Martha Turner, hecho que quedó asociado al inicio de la leyenda de Jack el Destripador. El caso dio lugar a una serie de crímenes que marcaron la historia criminal británica.

1819. La Batalla de Boyacá puso fin a 77 días de campaña militar y sentó las bases para la independencia de Nueva Granada y Venezuela del dominio español. Se trata de uno de los hechos históricos centrales en los procesos emancipadores sudamericanos.

1814. El papa Pío VII restableció en Roma la Compañía de Jesús, que había sido suprimida en 1773. La decisión revirtió una medida impulsada décadas antes por presiones de las monarquías española, francesa y portuguesa.

1644. En el marco de la Guerra dels Segador, Felipe IV ocupó Lérida y prometió respetar los fueros de Cataluña. El avance formó parte de un conflicto clave en la historia de la monarquía hispánica.

1420. Filippo Brunelleschi comenzó la construcción de la cúpula de la Basílica de Santa María del Fiore en Florencia. La obra se convertiría en una referencia arquitectónica del arte gótico y del primer Renacimiento italiano.

936. Otón I el Grande fue coronado rey en Aquisgrán por los arzobispos de Maguncia y Colonia. Su ascenso marcó el inicio de una etapa de consolidación política que afirmó a Alemania como centro del Imperio.

Quiénes nacieron un 7 de agosto

1903. Nació cerca de Nairobi Louis Leakey, paleoantropólogo británico que realizó descubrimientos decisivos para el estudio de la evolución humana. Sus hallazgos en Olduvai y en otros sitios africanos fueron fundamentales para la paleoantropología.

317. Nació en Sirmio Constancio II, emperador romano e hijo de Constantino el Grande. Durante su gobierno en Oriente enfrentó a los persas y más tarde trabajó por restablecer la unidad del Imperio romano.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.