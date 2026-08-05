Un cohete SpaceX se estrelló contra la Luna y dejó un nuevo cráter visible en el satélite natural de la Tierra

Un fragmento de un cohete Falcon 9 de SpaceX, de cuatro toneladas y lanzado en enero de 2025, impactó contra la Luna a una velocidad estimada de 8.690 kilómetros por hora. Esta colisión, confirmada por análisis y observaciones posteriores, no representa ningún peligro para la Tierra pero generó un nuevo cráter en la superficie lunar, según informó el medio británico The Guardian.

El cohete formaba parte de una misión comercial lanzada hacia la Luna que incluía dos módulos de aterrizaje, uno estadounidense y otro japonés.

Originalmente, se esperaba que el impacto ocurriera a las 6:35 hora británica, al estrellarse el cuerpo del cohete contra la Luna a más de 5.400 millas por hora. Se preveía que el choque levantara una nube de polvo lunar visible durante algunas millas, aunque difícil de percibir a simple vista desde la Tierra.

A pesar de los esfuerzos de astrónomos profesionales y aficionados con telescopios y cámaras de alta calidad, la confirmación visual directa del impacto no fue posible en miércoles 5 de agosto, posiblemente porque el sitio de choque se ubicó cerca del borde visible de la Luna.

Secuelas del impacto del cohete contra la Luna

Satélites lunares de Estados Unidos y Corea del Sur están posicionados para tomar imágenes del sitio tras el impacto, según The Guardian, pero puede tardar varios días en recibirse esta información. La NASA calcula que la colisión creó un cráter aproximado de 18 metros de ancho y 4 metros de profundidad, además de expulsar polvo y rocas contaminantes alrededor del área.

Cohete espacial Falcon 9 de SpaceX despegando.

Jimi Russell, portavoz de la NASA, señaló que el evento no supone peligro alguno para la Tierra. Además, la agencia espacial planea aprovechar la ocasión para recoger datos y mejorar las técnicas de seguimiento de objetos espaciales, con fines científicos y de exploración lunar futuras.

Generalmente, las etapas de cohetes como esta caen de vuelta a la atmósfera terrestre, donde se desintegran o se precipitan al océano tras colocar sus cargas en órbita. Sin embargo, en este caso, el cohete Falcon 9 permaneció en órbita debido a la gran potencia requerida para la misión lunar en enero de 2025, quedando incontrolable y flotando entre otros desechos espaciales.

Solo este año los astrónomos pudieron confirmar que esta etapa de cohete, sin combustible y fuera de control, se dirigía hacia la Luna con una trayectoria orbital que terminaría en colisión. Julianna Scheiman, directora de programas científicos de la NASA en SpaceX, explicó que una combinación de actividad solar y fuerzas gravitatorias lo llevó a impactar con la superficie lunar.

Bill Gray, experto en software astronómico, destacó que el evento tiene cierto interés científico, aunque limitado, y podría aportar conocimiento sobre impactos artificiales y gestión de residuos espaciales. Enfatizó que no supone peligro alguno pero revela un descuido en la disposición de hardware espacial abandonado.

Pérdidas millonarias de SpaceX en 2026

Paralelamente, esto se produce en un contexto en el que SpaceX reportó una pérdida neta de US$ 5.488 millones en el primer semestre de 2026, un incremento del 257 % interanual según anunció la empresa especializada en aeroespacial e inteligencia artificial el pasado martes, con datos publicados luego de su salida a bolsa en junio, según EFE. A pesar de los números negativos en el balance global, mejoraron sus resultados en el segundo trimestre.

Logo de SpaceX junto a su fundador, Elon Musk. Foto: AFP

La facturación semestral ascendió a US$ 12.508 millones, un aumento del 53 % frente al mismo periodo del año anterior, impulsada principalmente por su segmento de conectividad. En particular, en el segundo trimestre la compañía de Elon Musk registró una pérdida neta de US$ 541 millones, la mitad de la registrada en igual lapso de 2025, mientras que los ingresos crecieron un 92 % hasta los US$ 7.814 millones.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El Pais.