Qué se celebra hoy, viernes 31 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 31 de julio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes de esta fecha en la historia.

Qué conmemoraciones hay los 31 de julio alrededor del mundo

El 31 de julio se celebra el Día de la Palta en varios países de América Latina y en Estados Unidos, una fecha que busca destacar las cualidades de este fruto y promover su consumo.

La conmemoración coincide con la temporada de cosecha en México, uno de los principales productores a nivel mundial, y se popularizó a partir de campañas que impulsaron su reconocimiento internacional.

La palta, también conocida como aguacate, es considerada un superalimento por su alto contenido de grasas saludables, vitaminas, minerales y antioxidantes, según el Comité de Paltas de Chile. Su textura cremosa y sabor suave la convierten en un ingrediente versátil en la cocina, presente en preparaciones que van desde el clásico guacamole y ensaladas hasta opciones más innovadoras como postres y batidos.

Sandwich con palta y huevo. Foto: Pickpik.

Eventos históricos que ocurrieron un 31 de julio

1971. Por primera vez en la historia se utilizó un vehículo de cuatro ruedas para transportar personas fuera de la Tierra, cuando los astronautas del Apolo XV, James B. Irwin y David Scott, emplearon el rover lunar alimentado por baterías para explorar la superficie de la Luna.

1964. La sonda estadounidense Ranger 7 tomó las primeras fotos de gran calidad de la Luna antes de impactar en el Mar de las Nubes. Las imágenes permitieron a los científicos revisar sus ideas sobre la superficie lunar y aportaron información clave para futuras misiones tripuladas.

Luna llena. Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

1932. En Alemania se realizaron elecciones parlamentarias adelantadas para integrar el Reichstag, luego de la disolución del Parlamento. El Partido Nazi de Adolf Hitler se convirtió en la primera fuerza política del país al obtener 230 escaños, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta.

1826. En Valencia tuvo lugar el último auto de fe realizado en España contra Cayetano Ripoll, condenado por herejía. Años después, en 1834, un decreto abolió de forma definitiva el Tribunal de la Inquisición.

1658. Aurangzeb se proclamó gran mogol y sha de la India tras imponerse a sus hermanos y desplazar a su padre. Durante su reinado, el imperio mogol alcanzó su mayor extensión territorial en el subcontinente indio.

1498. Durante su tercer viaje, Cristóbal Colón llegó a Trinidad. La isla estaba habitada por los igneri y por los caribes.

1492. Se cumplió la fecha límite fijada para la expulsión de los judíos de España, aunque por motivos operativos el plazo sería ampliado hasta el 2 de agosto.

Quiénes nacieron un 31 de julio

1912. Nació en Nueva York el intelectual y economista estadounidense Milton Friedman, uno de los principales defensores de la economía de libre mercado en la segunda mitad del siglo XX. Entre las efemérides y nacimientos destacados de la fecha, es una de las figuras más influyentes del pensamiento económico contemporáneo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.