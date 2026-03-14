La palta puede beneficiar al corazón: un cardiólogo explica por qué se la vincula con la salud cardiovascular

El cardiólogo Ernesto Díaz Álvarez, reconocido en República Dominicana como Maestro de la Medicina, señaló que incorporar palta en la alimentación puede favorecer la salud del corazón y ayudar a prevenir algunas afecciones.

En su artículo “El aguacate y el corazón”, el especialista presenta evidencia reciente sobre los beneficios cardiovasculares de esta fruta. Allí indica que su consumo regular podría contribuir a la prevención de enfermedades coronarias.

Historia y reconocimiento de la palta

La palta ha sido considerada un alimento de alto valor nutricional desde épocas coloniales. Durante la conquista española fue denominada “fruta del paraíso” y también conocida como “mantequilla verde”.

El médico psiquiatra Daniel J. Amen, autor del libro Cambia tu cerebro, cambia tu vida, incluye a la palta entre los alimentos que podrían ayudar a prevenir la enfermedad de Alzheimer, destacando su posible impacto en la salud cerebral.

Composición nutricional y relación con la salud del corazón

La palta contiene altas cantidades de fibra, grasas mono y poliinsaturadas, vitaminas A, C, D, E, K y del complejo B, además de potasio y ácidos grasos omega 3, 6, 7 y 9. Estas características la relacionan con la prevención de enfermedades cardiovasculares.

También se ha identificado la presencia de carnitina, un aminoácido que participa en el metabolismo del músculo cardíaco. Esta sustancia se ha utilizado en tratamientos de cardiopatías infantiles y en el manejo de afecciones coronarias por su aporte energético y mineral.

Entre los efectos que se mencionan en relación con el consumo de palta se encuentran la disminución del colesterol total y del colesterol LDL, la reducción de los triglicéridos y el aumento del colesterol HDL. También se la vincula con la prevención de la aterosclerosis, el control de la diabetes tipo 2 y el cuidado del corazón, la función cognitiva y la visión.

Otros beneficios y usos

El folato presente en la palta favorece el desarrollo de células y tejidos durante la infancia y el embarazo. Además, contribuye al metabolismo de la homocisteína, un factor de riesgo asociado a enfermedades cardiovasculares.

Hojas de palta

La fruta también contiene luteína, un carotenoide que puede ayudar a proteger contra la degeneración macular y las cataratas, dos de las principales causas de pérdida de visión en personas mayores de 65 años.

Además de su consumo como alimento, la palta se utiliza como materia prima para la elaboración de aceites con aplicaciones cosméticas, alimentarias, industriales y farmacéuticas. También aporta minerales como calcio, hierro, magnesio y zinc, por lo que se la considera un alimento con amplias propiedades nutricionales.

En base a El Tiempo/GDA