La cantidad exacta de palta que recomiendan los nutricionistas para aprovechar sus nutrientes sin subir de peso

La palta se ha convertido en uno de los alimentos más valorados dentro de una alimentación saludable, gracias a su combinación de grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales esenciales. Para la mayoría de las personas sanas, incorporarla a diario puede ser una decisión positiva que contribuya a mejorar la calidad general de la dieta y favorecer distintos aspectos de la salud.

Sin embargo, como ocurre con cualquier alimento, el secreto está en la moderación. Aunque la palta posee una elevada densidad calórica, las investigaciones más recientes indican que consumir una unidad al día dentro de una dieta equilibrada no suele estar asociado con un aumento de peso. Incluso, diversos estudios sugieren que puede contribuir a mejorar algunos indicadores metabólicos y cardiovasculares.

Los beneficios de comer palta todos los días

Foto: Pickpik.

Uno de los principales aportes de la palta es su capacidad para mejorar la calidad nutricional de la alimentación. Las personas que la consumen de forma habitual suelen incorporar más fibra dietética, vitaminas y minerales, al tiempo que reemplazan alimentos ultraprocesados o menos nutritivos.

Además, este fruto destaca por su contenido de grasas monoinsaturadas, especialmente ácido oleico, un compuesto asociado con una mejor salud cardiovascular. Estas grasas ayudan a mantener niveles adecuados de colesterol y favorecen el funcionamiento del sistema circulatorio.

La evidencia científica también ha encontrado beneficios en el control de la glucosa. Algunos estudios observaron que incluir una palta al día puede reducir la carga glucémica total de la dieta, un factor relacionado con un mejor control del azúcar en sangre y con un menor riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas.

Otro aspecto relevante es su riqueza nutricional. La palta aporta cantidades significativas de potasio, fibra y vitamina E, nutrientes que suelen estar por debajo de los niveles recomendados en muchas dietas modernas. De hecho, algunas investigaciones han comprobado que quienes consumen palta diariamente aumentan de manera considerable la ingesta de estos componentes esenciales.

Los beneficios podrían extenderse incluso al cuidado de la piel. Estudios preliminares sugieren que el consumo regular de palta puede contribuir a mejorar la elasticidad de la piel y favorecer una apariencia más firme y saludable, probablemente gracias a su combinación de antioxidantes y grasas beneficiosas.

Cuándo el consumo diario de palta puede ser un problema

A pesar de sus múltiples ventajas, la palta no está exenta de algunas consideraciones importantes. Su elevado aporte energético es una de ellas. Una palta mediana puede contener entre 250 y 320 calorías, por lo que, si se suma a una dieta ya excesiva en calorías, podría favorecer el aumento de peso con el paso del tiempo.

También pueden aparecer algunas molestias digestivas, especialmente en personas que no están acostumbradas a consumir grandes cantidades de fibra. El exceso puede provocar síntomas como hinchazón abdominal, gases o diarrea.

La situación merece una atención especial en quienes padecen síndrome de intestino irritable (SII). La palta contiene sorbitol, una sustancia perteneciente al grupo de los FODMAP, que en determinadas personas puede desencadenar o agravar molestias gastrointestinales.

Imagen generada por inteligencia artificial.

Otro punto importante es su alto contenido de potasio. Aunque este mineral resulta beneficioso para la mayoría de las personas, quienes sufren insuficiencia renal crónica o reciben tratamientos de diálisis deben controlar cuidadosamente su ingesta. En estos casos, un exceso de potasio puede derivar en hipercalemia, una condición potencialmente peligrosa que afecta el ritmo cardíaco.

Asimismo, las personas con alergia al látex deben consultar con un especialista antes de consumir palta de forma habitual. Existe una reacción cruzada conocida entre ambos, debido a la presencia de proteínas similares que pueden desencadenar síntomas alérgicos.

Cuál es la cantidad recomendada por día

Los especialistas en nutrición coinciden en que una porción diaria razonable suele ubicarse entre 50 y 100 gramos, lo que equivale aproximadamente a media palta mediana o a un tercio de una grande.

Consumida en estas cantidades, la palta puede aportar sus beneficios nutricionales sin exceder significativamente el aporte calórico diario. Integrada dentro de una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras, proteínas de calidad y cereales integrales, constituye una excelente fuente de grasas saludables, fibra, potasio y antioxidantes que favorecen la salud general del organismo.