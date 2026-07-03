Qué se celebra hoy, viernes 3 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, viernes 3 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy. En esta selección se repasan efemérides relevantes de la historia universal ocurridas en esta fecha.

Qué se festeja este 3 de julio

Cada 3 de julio se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, una jornada que se utiliza para generar conciencia acerca de los daños que puede causar la contaminación causada por las bolsas de nylon y su impacto negativo sobre la fauna.

El portal Ceibal indica que, como el plástico tarda muchísimo en descomponerse, estos residuos pueden permanecer en los ecosistemas durante décadas e incluso siglos. Durante ese tiempo, entran en contacto con alrededor de 700 especies marinas, lo que provoca la muerte anual de unos 100.000 mamíferos marinos y cerca de un millón de aves.

Agua contaminada. Foto: Freepik.

Eventos históricos que ocurrieron un 3 de julio

2013. En Egipto, las Fuerzas Armadas dieron un golpe de Estado y anunciaron por televisión la disolución del Parlamento, la derogación de la Constitución de corte islámico y la destitución del presidente Mohamed Morsi. La medida se produjo luego de intensas protestas populares y en medio de una fuerte crisis económica.

1988. Durante la guerra entre Irak e Irán en el Golfo Pérsico, el crucero estadounidense Vincennes derribó un avión de pasajeros iraní al interpretar erróneamente que representaba una amenaza. Murieron las 290 personas a bordo y, años después, Estados Unidos reconoció su error e indemnizó a las víctimas.

1976. En España, el rey Juan Carlos I nombró a Adolfo Suárez como presidente del Gobierno tras la salida de Arias Navarro. Su designación fue clave para iniciar el desmantelamiento de las estructuras franquistas y abrir paso al proceso de transición democrática.

1962. Argelia culminó su guerra de liberación y consiguió su independencia de Francia. El hecho marcó el cierre de un largo conflicto colonial y el nacimiento de una nueva etapa política para el país norteafricano.

1946. Filipinas adquirió la plena independencia después de haber dependido de Estados Unidos desde 1898. El proceso consolidó la soberanía del archipiélago tras décadas de tutela extranjera.

Manila, Filipinas. JAM STA ROSA/AFP fotos

1863. Finalizó la batalla de Gettysburg, uno de los enfrentamientos más decisivos de la guerra civil estadounidense. Las tropas de la Unión, comandadas por George Meade, frenaron a las fuerzas confederadas de Robert Lee, que sufrió allí una derrota determinante.

987. En Francia, Hugo Capeto llegó al trono tras la muerte de Luis V, último rey carolingio. Con su ascenso comenzó una dinastía cuyos descendientes tendrían un papel central en la historia política francesa durante siglos.

Quiénes nacieron un 3 de julio

1888. En Madrid nació Ramón Gómez de la Serna, periodista y escritor español reconocido por impulsar la greguería, un género breve y agudo que dejó una marca singular en la literatura en lengua española.

1883. Nació en Praga Franz Kafka, uno de los escritores más influyentes de la literatura universal. Entre sus obras más conocidas se encuentran El proceso, Carta al padre y La metamorfosis.

1423. En Bourges nació Luis XI, futuro rey de Francia. Conocido como el "Rey Araña", fue una figura decisiva en la consolidación del poder monárquico francés tras la guerra de los Cien Años.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.