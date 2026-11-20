Si te preguntás qué se celebra hoy, viernes 20 de noviembre de 2026, en estas efemérides repasamos un día como hoy con algunos de los hechos históricos y nacimientos más relevantes de la historia.

Qué conmemoraciones hay los 20 de noviembre alrededor del mundo

El 20 de noviembre de 1945 comenzaron los Juicios de Núremberg, el proceso judicial en el que las potencias aliadas juzgaron a los principales dirigentes del régimen nazi por los crímenes cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. El tribunal, integrado por representantes de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética, se instaló en el Palacio de Justicia de Núremberg, Alemania.

Fueron 24 los dirigentes inicialmente acusados, aunque no todos llegaron a comparecer ante el tribunal. Entre los cargos figuraban conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Las sentencias se dictaron el 1.º de octubre de 1946 y marcaron un hito en la historia del derecho internacional, al establecer precedentes para juzgar a responsables de crímenes cometidos durante conflictos bélicos.

Imagen del "Salón 600" de la Corte de Justicia de Nüremberg, donde en el 20 de noviembre de 1945 se instaló el Tribunal Internacional para juzgar a los críminales de guerra nazis. AP

Eventos históricos que ocurrieron un 20 de noviembre

1959: La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad la Declaración de los Derechos del Niño. La resolución estableció diez principios y se convirtió en una referencia central para la protección y el cuidado de la infancia a nivel internacional.

1910: Comenzó en México la Revolución armada con la difusión del Plan de San Luis impulsado por Francisco Madero. El documento denunció el fraude electoral, desconoció al gobierno de Porfirio Díaz y dio inicio a un conflicto que marcaría de forma decisiva la historia política del país.

1815: Francia firmó en París un tratado de paz luego de la derrota de Waterloo. Las potencias aliadas le impusieron duras condiciones, entre ellas la vuelta a sus antiguas fronteras, indemnizaciones y la devolución de obras de arte.

París.

1541: Ginebra se consolidó como centro del calvinismo por una ordenanza eclesiástica impulsada por Juan Calvino y aceptada por el concejo municipal. La medida reforzó la expansión de una doctrina religiosa de fuerte influencia en la Europa moderna.

1520: La expedición de Fernando de Magallanes atravesó el estrecho que luego llevaría su nombre. Durante ese avance marítimo también se divisó desde el Atlántico Sur un territorio que con el tiempo sería identificado como Chile.

Quiénes nacieron un 20 de noviembre

1889: Nació en Marshfield, Estados Unidos, Edwin Powell Hubble, astrónomo estadounidense. Su trabajo sobre el desplazamiento al rojo de galaxias distantes resultó clave para demostrar la expansión del universo y lo convirtió en una figura central de la cosmología observacional.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.