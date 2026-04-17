Qué se celebra hoy, viernes 17 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Este viernes 17 de abril de 2026, al repasar qué se celebra hoy, surge una nueva mirada sobre las efemérides más destacadas de un día como hoy. Entre los hechos históricos y nacimientos vinculados a esta fecha, se encuentran episodios que dejaron huella en distintos momentos de la historia.

Qué se celebra este 17 de abril

El Día Mundial de la Hemofilia, celebrado cada 17 de abril, tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la hemofilia y otros trastornos de la coagulación de la sangre.

Esta fecha es una oportunidad para educar al público en general sobre los desafíos que enfrentan las personas con hemofilia y otras enfermedades hemorrágicas y resaltar la importancia de un diagnóstico temprano, el tratamiento adecuado y el acceso a la atención médica especializada.

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de abril

1194. Ricardo I, conocido como Ricardo Corazón de León, fue coronado rey de Inglaterra por segunda vez, luego de haber entregado anteriormente su reino al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI.

1492. En Santa Fe, en la provincia de Granada, se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón. El acuerdo nombró a Colón almirante, virrey y gobernador general de los territorios que descubriera o conquistara, además de concederle derechos sobre las mercaderías obtenidas.

1523. En la actual zona de Diriamba, en Nicaragua, el jefe indígena Diriangen encabezó un ataque con cuatro mil guerreros dirianes y nagrandanos contra las fuerzas españolas. La acción es considerada una de las primeras manifestaciones de resistencia frente a la conquista española.

1941. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército yugoslavo se rindió en Belgrado ante la superioridad militar nazi. El rey Pedro II huyó hacia el exilio y la Wehrmacht tomó 334.000 prisioneros.

1951. El submarino británico HMS Affray se hundió al sur de la Isla de Wight con 75 tripulantes a bordo, tras una falla en el snorkel que provocó la inundación de la nave. La operación de búsqueda concluyó meses después con la localización del buque a gran profundidad.

1961. Se produjo el desembarco de 1.400 cubanos anticastristas en Bahía de Cochinos, una invasión financiada, reclutada y entrenada por la CIA con el objetivo de derrocar a Fidel Castro. El fracaso de la operación se convirtió en una fuerte humillación para la administración de John F. Kennedy y agravó las tensiones de la Guerra Fría.

Mapa de Cuba, Bahía de Cochinos. Foto: Wikimedia Commons.

1975. Los Jemeres Rojos tomaron Phnom Penh y derrocaron al general Lon Nol en Camboya. Con ese avance terminó la guerra civil, pero comenzó una etapa totalitaria que derivó en el llamado genocidio camboyano, uno de los episodios más estremecedores del siglo XX.

Quiénes nacieron un 17 de abril

1818. En Moscú nació Alejandro Nikolaievich Romanov, quien más tarde se convertiría en el zar Alejandro II de Rusia. Durante su reinado impulsó reformas de gran alcance, entre ellas la abolición de la servidumbre de la gleba y cambios en la organización judicial del imperio.

1894. En Kalinovka nació Nikita Sergeyevich Khrushchev, futuro líder de la Unión Soviética entre 1953 y 1964. Su figura quedó asociada a la revisión de los excesos del estalinismo y a una etapa de acercamiento relativo con Occidente.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.