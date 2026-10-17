Qué se celebra hoy, sábado 17 de octubre de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si buscás qué se celebra hoy, sábado 17 de octubre de 2026, en esta nota reunimos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se conmemora este 17 de octubre

El 17 de octubre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. La fecha, establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992, recuerda una concentración realizada en París en 1987, cuando miles de personas rindieron homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, el hambre y la violencia, y reclamaron que la pobreza fuera reconocida como una vulneración de los derechos humanos. La jornada busca visibilizar las distintas dimensiones de la pobreza y promover acciones para erradicarla.

Eventos históricos que ocurrieron un 17 de octubre

1973. La OPEP acordó reducir la extracción de petróleo en un 5 % hasta que Israel se retirara de los territorios ocupados durante la Guerra del Yom Kipur. La falta de avances derivó luego en recortes drásticos de producción y en un embargo total contra Estados Unidos y los Países Bajos.

1956. En el Reino Unido, la reina Isabel II inauguró en Calder Hall la primera central nuclear comercial del mundo. La planta, con una capacidad de generación de 196 megavatios, se convirtió en un hito entre los hechos históricos vinculados al desarrollo energético del siglo XX.

1933. Albert Einstein llegó como refugiado a Estados Unidos junto a su familia, tras huir de la Alemania nazi. El científico se instaló luego en Princeton, donde desarrolló una nueva etapa de su vida académica y personal.

Retrato de Albert Einstein. Foto: Wikimedia Commons.

1919. En España quedó inaugurado el tramo subterráneo que unió la Puerta del Sol con el barrio de Cuatro Caminos, en Madrid. La apertura de esta vía de 2,5 kilómetros marcó un avance relevante en el transporte urbano.

1911. Francisco Madero resultó elegido presidente constitucional de México en unos comicios atravesados por las tensiones posteriores al pacto de Ciudad Juárez. Aunque impulsó un régimen de libertades y democracia parlamentaria, su gobierno enfrentó fuertes expectativas de cambio social.

1777. El ejército británico sufrió una derrota decisiva en Saratoga, en Estados Unidos, cuando el general John Burgoyne se rindió junto a sus fuerzas. El episodio fue uno de los hechos históricos más significativos de la guerra de independencia estadounidense.

1610. Luis XIII fue coronado en la catedral de Reims, en Francia, cuando tenía apenas nueve años. Durante los primeros años de su reinado, la regencia quedó en manos de su madre, María de Médicis.

Quiénes nacieron un 17 de octubre

1920. Nació en Valladolid el escritor español Miguel Delibes, una de las figuras centrales de la literatura en español del siglo XX. Entre sus obras más reconocidas se encuentran El camino, Cinco horas con Mario y La hoja roja.

1915. Nació en Nueva York el dramaturgo y guionista Arthur Miller, autor de una obra marcada por la crítica social. Entre los nacimientos destacados de esta fecha, sobresale por títulos como Muerte de un viajante, considerada fundamental en el teatro contemporáneo.

1760. Nació en París Claude Henri de Rouvroy, conde de Saint-Simon, filósofo y reformador social francés. Sus ensayos plantearon una mirada influyente sobre la política, la producción y la organización de la sociedad.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.