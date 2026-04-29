Qué se celebra hoy, miércoles 29 de abril de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 29 de abril de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su marca en la historia.

Qué se celebra el 29 de abril

Todos los 29 de abril se celebra el Día Internacional de la Danza alrededor del mundo. Se trata de una conmemoración designada por la Unesco para resaltar la importancia del idioma universal "que une a la humanidad en su riqueza creativa y diversidad", según el Ministerio de Educación y Cultura (MEC). En Uruguay el Día de la Danza se celebra con eventos abiertos al público por parte de organizaciones, compañías y escuelas de danza, destacando a la danza como un derecho y una expresión cultural fundamental.

Danza artística. Foto: Cortesía Janett Tourn.

Eventos históricos que ocurrieron un 29 de abril

1945. Tropas norteamericanas liberan el campo de concentración de Dachau, en Alemania, considerado el primer campo de exterminio establecido por el régimen nazi. La llegada de las fuerzas aliadas expone las condiciones extremas en las que se encontraban miles de prisioneros y revela la magnitud de los crímenes cometidos en ese lugar.

1916. Tras cinco meses de asedio, el cuerpo expedicionario británico al mando del mayor general Townsend capitula en Irak ante las fuerzas turcas. La rendición en Al-Kut deja unos 10.000 prisioneros y se convierte en uno de los reveses más importantes para el Reino Unido en esa campaña.

1913. Gideon Sundback patenta la cremallera moderna, una mejora técnica sobre diseños anteriores que termina consolidándose como un invento de uso cotidiano. El desarrollo representa un avance decisivo en la fabricación de cierres para prendas y otros objetos.

1707. En Londres, los Parlamentos de Inglaterra y Escocia firman el Acta de Unión que une a ambos países en el Reino Unido de la Gran Bretaña. El acuerdo sienta las bases de una nueva estructura política que entrará en vigor poco después.

1624. En Francia, el cardenal Richelieu es nombrado ministro principal del rey Luis XIII. Desde ese cargo concentra un amplio poder político y se convierte en una de las figuras decisivas del fortalecimiento de la monarquía francesa.

1587. Francis Drake llega al puerto de Cádiz con una flota inglesa y destruye cerca de un centenar de buques en preparación de la escuadra española. La ofensiva afecta los planes militares de Felipe II y marca un episodio central en la rivalidad naval entre Inglaterra y España.

1483. En la isla de Gran Canaria, los aborígenes deponen finalmente las armas y el territorio queda bajo control del Reino de Castilla. El hecho se inscribe entre los episodios clave de la conquista castellana en las Islas Canarias.

Quiénes nacieron un 29 de abril

1901. Nace en Tokio el emperador japonés Hirohito, quien gobernará Japón durante buena parte del siglo XX. Su reinado abarcará la Segunda Guerra Mundial, la derrota del país y el posterior proceso de reconstrucción y crecimiento económico.

1818. Nace en Moscú Alejandro II, zar de Rusia recordado por su perfil reformador. Durante su gobierno impulsará cambios de gran alcance en el imperio, en un contexto atravesado por tensiones internas y conflictos políticos.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.