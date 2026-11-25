Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 25 de noviembre de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes de la historia.

Qué se conmemora hoy 25 de noviembre

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha destinada a visibilizar las distintas formas de violencia basada en género, promover la reflexión y renovar el compromiso de la sociedad para prevenirla y erradicarla. La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de los derechos humanos que afecta su autonomía, libertad y desarrollo, y que puede manifestarse en diferentes ámbitos de la vida, indica el Ministerio del Interior.

La elección de esta fecha recuerda un hecho ocurrido el 25 de noviembre de 1960, cuando fueron asesinadas las hermanas Mirabal —Patria, Minerva y María Teresa— por oponerse a la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana y luchar por sus ideales. De acuerdo con las Naciones Unidas, su asesinato se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y dio impulso a una movilización internacional en defensa de sus derechos.

Las hermanas Mirabal: Patria, Minerva y María Teresa.

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 48/104, que definió la violencia contra la mujer como una forma de violencia basada en el género que puede provocar daños físicos, sexuales o psicológicos, tanto en el ámbito público como en el privado. Posteriormente, en 1999, proclamó oficialmente el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha representa, por tanto, un llamado a la memoria, la reflexión y la acción colectiva para construir una sociedad libre de violencia y discriminación.

Sede de las Naciones Unidas. Foto: AFP

Eventos históricos que ocurrieron un 25 de noviembre

1975: Se declara definitivamente la independencia de Surinam, con Johan Ferrier como presidente y Henck Arron como primer ministro. El proceso marcó el inicio de una nueva etapa institucional, aunque también derivó en emigraciones masivas y una fuerte pérdida de mano de obra cualificada.

1973: En Grecia, el ejército derroca al Gobierno tras semanas de disturbios y días después de una represión contra manifestaciones estudiantiles. El golpe fue encabezado por Demetrios Ioannidis, en un nuevo episodio de inestabilidad política dentro del régimen militar.

1942: El general Leslie Groves y el físico J. Robert Oppenheimer eligen Los Álamos, en Nuevo México, como sede del denominado "Proyecto Y". En ese lugar se desarrollaría la primera bomba atómica, en uno de los hitos científicos y militares más trascendentes del siglo XX.

1867: Alfred Nobel patenta la dinamita, un explosivo basado en nitroglicerina combinada con materiales inertes. El invento ofreció mayor estabilidad y seguridad, y transformó actividades como la minería, las demoliciones y la industria militar.

Alfred Nobel. Foto: Archivo El País.

1842: En Paraguay, el Congreso Extraordinario fija las características del Escudo Nacional. El emblema quedó integrado por sus elementos más representativos y consolidó un símbolo central de la identidad institucional del país.

1724: En Madrid se celebra por primera vez una reunión de las Cortes con representantes de los antiguos reinos españoles, a excepción de Navarra. El encuentro constituyó un hecho político relevante en la articulación institucional de la monarquía.

1491: Se firman en Santa Fe las capitulaciones entre Boabdil y los Reyes Católicos para la rendición y entrega definitiva de Granada. El acuerdo fue decisivo para el desenlace de la presencia musulmana en la península ibérica.

1177: Tiene lugar la Batalla de Ascalón, en la que fuerzas cristianas derrotan de forma contundente al ejército de Saladino. La victoria aseguró temporalmente la supervivencia del Reino de Jerusalén y quedó entre los grandes hechos históricos de las cruzadas.

Quiénes nacieron un 25 de noviembre

1881: Nace en Sotto il Monte, Italia, Angelo Giuseppe Roncalli, más conocido como el papa Juan XXIII. Su pontificado quedó especialmente asociado al impulso del Concilio Vaticano II y a una etapa de apertura dentro de la Iglesia católica.

1562: Nace en Madrid Lope de Vega Carpio, una de las figuras centrales del Siglo de Oro español. Autor de una obra inmensa, fue un renovador del teatro y se convirtió en referencia ineludible entre los nacimientos más destacados de estas efemérides.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.