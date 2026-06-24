Qué se celebra hoy, miércoles 24 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, miércoles 24 de junio de 2026, esta selección de efemérides reúne algunos de los principales hechos históricos y nacimientos ocurridos un día como hoy. La fecha permite repasar acontecimientos de alcance político, cultural y militar que quedaron registrados en la historia.

¿Qué se conmemora el 24 de junio?

Para todos los uruguayos se conmemora una fecha histórica porque el 24 de junio es el Natalicio de Juan Antonio Lavalleja. Lavalleja es un héroe militar de nuestras guerras de la Independencia, nacido el 24 de junio de 1784 en Minas. Ágil jinete, que peleó como Soldado en la Batalla de Las Piedras, relata el Ejército Nacional.

Fue apresado por fuerzas portuguesas en 1818 y recuperó su libertad en 1821, año en el que regresó al territorio oriental.

En 1825 lideró la Cruzada Libertadora, siendo designado Brigadier General y Comandante en Jefe del Ejército Nacional entre 1825 y 1828. Durante ese período triunfó en la Batalla de Sarandí y dirigió a las tropas orientales en la Batalla de Ituzaingó.

En 1830 asumió como Gobernador interino y, ese mismo año, cedió el mando al primer Presidente constitucional de la República, Fructuoso Rivera.

A partir de 1851, se desempeñó como Comandante en los departamentos de Cerro Largo, Minas (actual Lavalleja) y Maldonado. Falleció en Montevideo el 22 de octubre de 1853. Sus restos fueron sepultados en la Iglesia Matriz, y en su lápida puede leerse: «El Pueblo Oriental a su Liberador».

Juan Antonio Lavalleja. Crédito: El País.

Eventos históricos que ocurrieron un 24 de junio

2012. En Egipto, la Comisión Electoral anunció que Mohamed Morsi sucedería a Hosni Mubarak, convirtiéndose en el primer presidente elegido democráticamente del país. El resultado marcó un momento central en la etapa posterior a la revuelta popular que impactó al mundo árabe.

1901. Pablo Picasso expuso por primera vez fuera de España en una galería de la calle Laffite, en París. La presentación internacional del artista, con apenas 19 años, anticipó la proyección que alcanzaría luego en la historia del arte.

Pablo Picasso.

1894. En Lyón, un atentado perpetrado por el anarquista italiano Santo Caserio terminó con la vida del presidente francés Sadi Carnot. El episodio quedó entre los hechos históricos más relevantes de la Francia de fines del siglo XIX.

1821. Tuvo lugar la batalla de Carabobo, cerca de Valencia, en Venezuela, donde las fuerzas republicanas comandadas por Simón Bolívar derrotaron al ejército realista español. La victoria fue decisiva en el proceso que consolidó la independencia venezolana.

1812. Napoleón inició su campaña en Rusia al cruzar el río Niemen con su ejército, sin declaración previa de guerra. La ofensiva abrió uno de los capítulos más trascendentes de las guerras napoleónicas.

1717. Se constituyó en Londres la primera gran Logia masónica del mundo, con la intención de defender principios de fraternidad, tolerancia y caridad. Con el tiempo, la masonería adquiriría influencia internacional y también sería objeto de persecuciones.

1509. Catalina de Aragón fue coronada reina de Inglaterra a los 23 años. Su figura ocuparía luego un lugar clave en la historia política y religiosa inglesa.

1497. El navegante italiano Giovanni Caboto llegó a las costas de la actual Terranova al servicio de Enrique VII de Inglaterra. La expedición fue utilizada posteriormente como base para las reivindicaciones inglesas sobre Norteamérica.

1314. Comenzó la batalla de Bannockburn, en Escocia, cuando las tropas de Roberto I Bruce interceptaron al ejército inglés de Eduardo II. El enfrentamiento derivó en una victoria escocesa que sería vista como un símbolo del nacimiento de la independencia del país.

1128. Se libró la batalla de San Mamede, cerca de la actual Guimaraes, donde Alfonso Henríquez venció a las fuerzas de Teresa de León y Fernando Pérez de Traba. El triunfo fortaleció su poder y quedó como un antecedente clave en la futura fundación del Reino de Portugal.

Quiénes nacieron un 24 de junio

1915. Nació en Bingley, Reino Unido, el astrónomo Fred Hoyle, reconocido por sus aportes sobre el origen y la edad de las estrellas. También formuló, junto a Chandra Wickramasinghe, la teoría de la panspermia sobre el posible origen extraterrestre de la vida.

1911. Nació en Rojas, Argentina, el escritor Ernesto Sabato, autor de obras como El túnel y Sobre héroes y tumbas. Su producción literaria lo convirtió en una de las referencias centrales de la literatura argentina e iberoamericana.

1542. Nació en Fontiveros, España, Juan de Yepes Álvarez, conocido como San Juan de la Cruz. Fue poeta y religioso, y es considerado una figura destacada de la literatura mística en lengua española.

1535. Nació en Madrid Juana de Austria, hija de Carlos V e Isabel de Portugal. Su actuación posterior en la corte y su impulso a instituciones religiosas la convirtieron en una figura de relevancia en la España del siglo XVI.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.