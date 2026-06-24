Denuncian "violación de derechos" de artista y disidente cubano coautor de canción ganadora de dos Latin Grammy

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) responsabilizó al Estado cubano por la violación de derechos, entre ellos, de protección contra la detención arbitraria, y a un proceso regular en el caso del artista y disidente cubano, Maykel Castillo “El Osorbo”, condenado en 2022 a nueve años de prisión.

De acuerdo con el informe de este organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA), divulgado ayer martes por la ONG Prisoners Defenders, el Estado cubano es responsable “por la violación de los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad e integridad de la persona, de libertad de investigación, opinión, expresión y difusión”.

Además de transgredir, entre otros, “los derechos civiles, de justicia, de reunión, de asociación, de protección contra la detención arbitraria, y a un proceso regular”, del coautor de la canción Patria y vida, himno de las protestas de julio de 2021, ganadora de dos Latin Grammy.

Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos caminan por la sede de la institución.

En cuanto a la detención de Maykel Castillo, que ocurrió el 18 de mayo de 2021, la CIDH señala que este “tuvo origen en una denuncia cuanto menos por los delitos de atentado, resistencia y desacato” y “estos crímenes no eran delitos contra la seguridad del Estado y sus penas no superaban los seis años”.

Además, refiere que “la medida de prisión provisional contra Castillo “fue dictada el 24 de mayo de 2021, considerando así que “su arresto el 18 de mayo de 2021 fue ilegal”. EFE