Qué se celebra hoy, miércoles 22 de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, miércoles 22 de julio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de esta fecha.

Qué se festeja este 22 de julio

El Día Mundial del Cerebro, celebrado el 22 de julio, tiene como objetivo aumentar la conciencia sobre la importancia del cerebro para la salud general del cuerpo humano.

Este día busca educar a las personas sobre cómo mantener su cerebro saludable, cómo prevenir enfermedades neurodegenerativas y cómo entender los trastornos mentales. Es una jornada de reflexión sobre la importancia de la neurociencia en la medicina moderna y cómo los avances en el campo cerebral pueden mejorar la calidad de vida.

Cerebro humano. Foto: Freepik/IA.

Eventos históricos que ocurrieron un 22 de julio

1979. Sony lanza el TPS-L2, el primer modelo de walkman, un reproductor de casetes estéreo portátil y sin altavoces que transformó la manera de escuchar música con auriculares. El dispositivo se convirtió en un símbolo de cambio en el consumo cultural a escala global.

Walkman y cassette.

1977. El comité del Partido Comunista Chino restablece a Deng Xiaoping en altos cargos del Estado, del partido y del Ejército Popular de Liberación. La decisión fue un paso clave en su regreso al centro del poder político chino, consolidado poco después.

1943. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, tropas aliadas comandadas por el general estadounidense George S. Patton toman la ciudad costera de Palermo, en Sicilia. La conquista ofrece a los aliados un punto estratégico de apoyo para avanzar en la invasión de Italia.

1933. El piloto estadounidense Wiley Post aterriza en Nueva York tras completar la vuelta al mundo en solitario en tiempo récord. La hazaña, lograda en 7 días, 18 horas y 49 minutos, marcó un hito en la historia de la aviación.

1894. Concluye en Ruan, Francia, la primera carrera automovilística del mundo, iniciada días antes en París. El primero en cruzar la meta es el conde Jules de Dion, en una competencia pionera para el desarrollo del automóvil.

1812. Tiene lugar la batalla de Arapiles, en Salamanca, donde las tropas británicas comandadas por el duque de Wellington derrotan a las fuerzas francesas. El resultado anticipa el retroceso napoleónico en la península ibérica.

1298. En Falkirk, durante la Primera Guerra de la Independencia de Escocia, las tropas inglesas derrotan a las fuerzas escocesas dirigidas por William Wallace. La batalla tuvo consecuencias decisivas para la resistencia escocesa en los años siguientes.

Quiénes nacieron un 22 de julio

1882. Nace en el estado de Nueva York el pintor estadounidense Edward Hopper, figura central del realismo americano. Su obra retrató con singular fuerza el aislamiento, la soledad y la melancolía de la vida moderna en Estados Unidos.

Pintura de Edward Hopper: Nighthawks. Foto: The Art Institute of Chicago Museum.

1795. Nace en Tours, Francia, el matemático Gabriel Lamé, reconocido por sus aportes al estudio de curvas elipsoidales, conocidas luego como curvas de Lamé. Su trabajo tuvo influencia en el desarrollo de la matemática del siglo XIX.

1478. Nace en Brujas Felipe I el Hermoso, rey de Castilla y archiduque de Austria, integrante de la Casa de Habsburgo. Su figura marcó el inicio de una extensa dinastía en los territorios españoles.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.