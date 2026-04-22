Día de la Tierra: qué se celebra hoy, miércoles 22 de abril de 2026, y otras efemérides de este día

Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 22 de abril de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más destacadas de un día como hoy en la historia, con una selección de hechos históricos y nacimientos relevantes ocurridos en esta fecha.

Esto se festeja cada 22 de abril

Día de la Tierra, celebrado el 22 de abril, es una jornada dedicada a promover la conciencia sobre la protección del medio ambiente y la importancia de cuidar los recursos naturales de nuestro planeta. Este día tiene como objetivo sensibilizar a las personas sobre los desafíos medioambientales que enfrentamos, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación. La Madre Tierra simboliza nuestro hogar común y la necesidad de actuar con responsabilidad para preservar su equilibrio.

Planeta Tierra durante solsticio. Foto: Freepik.

El Día Internacional de la Madre Tierra fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2009, aunque la idea de conmemorar este día surgió años antes. En 1970, el activista estadounidense John McConnell propuso la idea de un día para honrar la Tierra y reflexionar sobre nuestra relación con el medio ambiente. El 22 de abril fue elegido debido a que en esa fecha, en 1970, se llevó a cabo el primer evento masivo en los Estados Unidos para concienciar a la población sobre la protección ambiental.

Eventos históricos que ocurrieron un 22 de abril

2011. En Siria, cientos de miles de manifestantes volvieron a salir a la calle para exigir el fin de la dictadura. La represión dejó más de 80 muertos y marcó un agravamiento del conflicto, en un episodio que quedó entre las efemérides más recordadas de la crisis siria.

1915. En Cuba se inauguró el Teatro Nacional de La Habana con la ópera "Aida", de Giuseppe Verdi, interpretada por la compañía de Adolfo Bracale. El hecho se inscribió entre los acontecimientos culturales destacados de un día como hoy.

1915. Las fuerzas alemanas sorprendieron a los aliados en Ypres, Bélgica, al utilizar por primera vez gas de cloro en el campo de batalla. El ataque causó al menos 5.000 bajas y abrió una nueva etapa en la guerra química durante la Primera Guerra Mundial.

1912. En Rusia comenzó a publicarse el diario Pravda, periódico de los comunistas bolcheviques. Con el tiempo, la publicación se convertiría en el órgano oficial del Partido Comunista de la Unión Soviética.

1898. Buques estadounidenses al mando del contralmirante William T. Sampson bloquearon la bahía de La Habana. La acción fue el primer acto de guerra de Estados Unidos contra España y figura entre los hechos históricos que anticiparon el conflicto entre ambos países.

1809. Sir Arthur Wellesley desembarcó en Lisboa para apoyar a Portugal frente a las fuerzas francesas. Su campaña militar sería decisiva en la península ibérica y más adelante lo llevaría a convertirse en el Duque de Wellington.

1529. Mediante el Tratado de Zaragoza, Carlos I de España cedió a Portugal los derechos sobre el Maluco a cambio de 350.000 ducados de oro. El acuerdo delimitó las áreas de influencia de ambas coronas en Asia.

1500. El navegante portugués Pedro Álvares Cabral divisó tierras sudamericanas cerca de la actual Porto Seguro y tomó posesión del territorio en nombre de la Corona de Portugal. A esa nueva región le dio el nombre de Tierra de Santa Cruz.

1370. Hugues Aubriot colocó la primera piedra de la Bastilla en París. Con el paso del tiempo, la fortaleza se transformaría en uno de los mayores símbolos del poder absoluto de la monarquía francesa.

Quiénes nacieron un 22 de abril

1904. Nació en Vélez-Málaga María Zambrano, filósofa y ensayista española. Su obra se destacó por la reflexión sobre la razón, la política y las consecuencias humanas de los conflictos, y ocupa un lugar central entre los nacimientos recordados en estas efemérides.

1904. Nació en Nueva York Robert Oppenheimer, físico estadounidense y director científico del Proyecto Manhattan. Su figura quedó asociada al desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial.

Fotograma en el que aparece el actor Cillian Murphy interpretando a J. Robert Oppenheimer en "Oppenheimer". Foto: EFE

1870. Nació en Simbirsk Vladimir Ilich Ulianov, conocido como Lenin, dirigente revolucionario ruso y líder bolchevique. Más tarde sería el primer jefe de Gobierno de la Unión Soviética.

1724. Nació en Köenisburg Immanuel Kant, filósofo alemán y una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno. Su obra "Crítica de la razón pura" fue fundamental para el estudio del conocimiento y sus límites.

Retrato de perfil de Immanuel Kant. Foto: Wikimedia Commons.

1451. Nació en Madrigal de las Altas Torres Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica. Su reinado tuvo una influencia decisiva en la historia de España por la unión dinástica con Aragón y por el proceso de expansión ultramarina.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.