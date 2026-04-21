Una familia marcada por la endogamia: cómo es la vida cotidiana de los Whittaker

El fotógrafo estadounidense Mark Laita capturó el día a día de la familia Whittaker, una familia donde la endogamia lleva generaciones instaladas. Gracias al documental de Laita, los Whittaker son hoy una de las familias más conocidas en Estados Unidos.

El trabajo de Laita se basó en acercarse cada vez más a la familia, a su hogar, con el fin de realizar una serie de capítulos para crear un documental que retratara la realidad y las complicaciones de vivir en ese contexto. Desde problemas de salud físicos y mentales, los distintos capítulos muestran un modelo familiar atípico pero que en su casa de Odd, en Virginia de Occidente (Estados Unidos) se vive con plena normalidad.

Luego de varias visitas a la residencia de los Whittaker, y mucha insistencia, Laita logró tener un acercamiento a la familia, lo que le permitió retratar las condiciones en las que viven, sus códigos particulares de comunicación y convivencia y los desafíos de ser productos de una familia endogámica.

El proceso de creación del documental

En un principio no fue nada fácil para Mark Laita poder acercarse a la familia ya que lo insultaban o amenazaban con agredirlo físicamente. Aprendió luego que esto se debía a que los Whittaker no tienen contacto con otras personas que no formen parte se hogar, lo que provocaba esta actitud frente a extraños. Pero con el tiempo logró pasar el suficiente tiempo con ellos para captar estos códigos y señales que permitían la comunicación entre los integrantes de la familia. Es así como se dio cuenta que no se hablaban con una lengua clara, y daban uso a ladridos, gritos, e incluso aullidos. Además dio cuenta de la absoluta pobreza en la que viven, la convivencia con varios perros, y la falta de educación por la mayoría de miembros.

Laita expresó que al comienzo del proyecto, sentía que lo que veía se trataba de una película de terror. En su canal de Youtube, comentó que uno de los integrantes "lo miraba a los ojos y simplemente gritaba y salía corriendo, y sus pantalones se le caían hasta los tobillos, y pateaba un bote de basura. Esto sucedía una y otra vez. Estaba fuera de control, la cosa más loca que he visto”.

El resultado del proyecto de Mark Laita

El documental de 2020 lo llamó "Inbred family - The Whittakers", que publicó en su canal de YouTube "Soft White Underbelly" y su primer capítulo tiene más de 46 millones de reproducciones.

En el primer capítulo de la serie documental Inbred family se da a conocer a cuatro miembros de los Whittaker: Betty, Loraine, Ray, y su primo, Timmy. Con la realización de los videos, Mark Laita pide y recauda donaciones para ayudar económicamente a la familia Whittaker y que puedan vivir en mejores condiciones.