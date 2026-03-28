"No volverán a ver el sol": El Salvador impone cadena perpetua a menores por delitos graves

La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el jueves la prisión perpetua para menores de 18 años “homicidas, violadores y terroristas”.

La reforma a la Ley Penal Juvenil forma parte del endurecimiento de la legislación contra el crimen propuesta por el presidente Nayib Bukele.

La reforma establece “la inaplicabilidad del procedimiento especial juvenil” que existía para graves delitos pero contempla “revisiones periódicas” de la pena perpetua para determinar nivel de rehabilitación y de riesgo para recibir “libertad controlada”.

“Ratifícase el acuerdo de reforma constitucional” por lo que “la pena perpetua sólo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas (pandilleros)”, precisa el texto de la reforma que el jueves contó con 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral.

Agentes de seguridad penitenciaria montan guardia en el "Centro de Confinamiento de Terroristas", en El Salvador Foto: AFP

“Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que ninguno de estos criminales volverá a ver la luz del sol”, aseguró el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro.

El diputado de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Francisco Lira, dijo que “miles” de salvadoreños “sin vinculo de pandillas” siguen “esperando un juicio justo” y lamentó que “gente buena esté pagando por algo que no hizo”.

El Parlamento también aprobó que juzgados de lo Criminal tendrán “competencia exclusiva” en los procesos por delitos sancionados con prisión perpetua.

El jueves el Parlamento prorrogó por 30 días más el régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial justo cuando ayer viernes se cumplen cuatro años de esa medida que ampara la guerra antipandillas. A la fecha, según fuentes oficiales, fueron detenidos 91.650 pandilleros. Unos 8.000 fueron liberados por ser inocentes. AFP