Caso Koch: exjerarca de ANP se retiró del organismo a poco de conocerse que se abrió investigación en la Jutep

La socialista Alejandra Koch se retiró de la Administración Nacional de Puertos (ANP), según supo El País, y lo hizo pocos días después de conocerse que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) avanzaba en la investigación sobre las definiciones que tomó cuando fue vicepresidenta de la entidad portuaria por dos días, al inicio de la administración de Yamandú Orsi.

Koch quedó envuelta en la polémica hace casi un año cuando se conoció que como vicepresidenta votó en el directorio de la ANP un ascenso para su esposo, Ricardo Suárez, para su chofer, y para al menos otros tres funcionarios que trabajaban con ella.

La dirigente socialista renunció a la vicepresidencia del cargo a apenas 48 horas de ocuparlo, pero se quedó en la ANP. Fue transferida al Área de Gestión Administrativa financiera como asesora. Sin embargo, recientemente solicitó la baja para jubilarse del organismo, según supo El País.

El caso Koch se reactivó el jueves pasado tras conocerse que la Jutep realizó una serie de preguntas al presidente de la ANP, Pablo Genta, sobre la actuación y desenlace de la exvicepresidenta, tras recibir una denuncia el 27 de abril pasado de “presuntas irregularidades” en la ANP, tal como informó El País.

“Si bien Koch renunció al cargo anterior, sigue siendo funcionaria pública por lo que hay necesidad de analizar su comportamiento, determinando eventuales violaciones a las normas de conducta legalmente establecidas”, marcó la denuncia en su contra.

La dimisión de Koch, quien fuera vocal por la oposición en la ANP en la gestión pasada y que estaba bajo la lupa ya que durante años percibió más del doble de su salario por funciones asignadas, ocurrió en medio de una puja entre el Partido Socialista y el Movimiento de Participación Popular (MPP) dentro el ente.