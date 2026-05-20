Qué se celebra hoy, miércoles 20 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, miércoles 20 de mayo de 2026, estas efemérides reúnen una selección de un día como hoy en la historia, con hechos históricos y nacimientos destacados ocurridos en esta fecha.

Qué se celebra este 20 de mayo

El Día Mundial de las Abejas, celebrado el 20 de mayo, es una jornada declarada por las Naciones Unidas para crear conciencia sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas a las que se enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible. Las abejas son además un insecto de suma importancia para la humanidad por su producción de miel, cuya complejidad química y microbiológica sigue siendo estudiada por la ciencia. Sin embargo, la Universidad de Chile destaca que la contribución principal de las abejas es su función ecológica. Su polinización durante la recolección del néctar es fundamental para el correcto funcionamiento de los ecosistemas y la producción de alimentos.

Abeja. Foto: Pixabay

Eventos históricos que ocurrieron un 20 de mayo

2010. En Estados Unidos, la revista Science publicó que el equipo dirigido por Craig Venter logró la creación de la primera célula sintética. El avance abrió expectativas en campos como los combustibles limpios, la absorción de dióxido de carbono y la fabricación de vacunas, al tiempo que reavivó el debate sobre regulaciones para una técnica de gran alcance.

1927. Despegó de Long Island, en Nueva York, el "Espíritu de San Luis", pilotado por Charles Lindbergh. El viaje se convirtió en un hito de la aviación, ya que permitió concretar el primer vuelo trasatlántico sin escalas realizado por una sola persona.

1902. Tomás Estrada se convirtió en el primer presidente de la República de Cuba, tras el traspaso de poderes por parte de Estados Unidos. El hecho marcó el inicio formal de una nueva etapa institucional en la isla después de la ocupación iniciada en 1898.

1900. Se inauguraron en París las II Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 21 países y 1.077 deportistas. Aquella edición quedó parcialmente opacada por el contexto de la Exposición Universal, aunque consolidó la continuidad del movimiento olímpico moderno.

Torre Eiffel durante los Juegos Olímpicos de París 2024. Foto: Joel Marklund/EFE.

1882. Buques de guerra británicos y franceses entraron en el puerto de Alejandría, en Egipto, para oponerse al derrocamiento del jedive Tewfik. La presencia de las potencias europeas generó rechazo entre los egipcios por lo que consideraban una intromisión extranjera.

1862. El Congreso de Estados Unidos promulgó la Homestead Act, una ley que facilitó el acceso a tierras en el oeste para jefes de familia mayores de 21 años. La norma impulsó la expansión territorial y aceleró la ocupación de nuevas regiones por parte de colonos.

1801. España invadió Portugal en el marco de la llamada Guerra de las Naranjas, luego de que el país vecino se negara a cerrar sus puertos al comercio inglés. El conflicto formó parte de las tensiones geopolíticas europeas de comienzos del siglo XIX.

1588. Comenzó a zarpar desde Lisboa la Armada Invencible española, una gran expedición militar destinada a atacar Inglaterra y desplazar a Isabel I. La operación se transformó en uno de los episodios más recordados de la rivalidad entre ambas coronas.

1498. Vasco de Gama se convirtió en el primer europeo en alcanzar la India por mar al llegar a Calicut. El viaje abrió una nueva ruta comercial para Portugal y tuvo un impacto decisivo en la expansión marítima y mercantil europea.

Quiénes nacieron un 20 de mayo

1944. Nació en Sheffield, Reino Unido, Joe Cocker, músico de rock y blues que desarrolló una trayectoria internacional marcada por su voz inconfundible y una fuerte presencia escénica.

Joe Cocker.

1901. Nació en Watergraafsmeer, cerca de Ámsterdam, Max Euwe, ajedrecista neerlandés que llegó a ser campeón mundial. Su figura ocupa un lugar destacado entre los grandes nombres de la historia del ajedrez.

1806. Nació en Londres John Stuart Mill, filósofo, político y economista inglés vinculado a la escuela clásica y al utilitarismo. Su pensamiento influyó de manera profunda en la teoría política, la economía y la filosofía moderna.

1799. Nació en Tours Honoré de Balzac, novelista francés considerado uno de los principales referentes del realismo literario. Su obra dejó una marca perdurable en la narrativa del siglo XIX.

1470. Nació en Venecia Pietro Bembo, humanista, filólogo, escritor y erudito italiano. Fue una figura relevante del Renacimiento por su aporte a la cultura y a las letras de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.