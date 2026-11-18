Si te preguntás qué se celebra hoy, miércoles 18 de noviembre de 2026, en esta fecha se recuerdan efemérides vinculadas con un día como hoy en la historia. Entre los hechos históricos y nacimientos más destacados de la jornada del 18 de noviembre, aparecen episodios políticos, tratados internacionales y figuras que dejaron su marca.

Qué se recuerda este 18 de noviembre

El 18 de noviembre de 1928 se estrenó el cortometraje Steamboat Willie, que marcó el debut público de Mickey Mouse y fue presentado en el Colony Theater de Nueva York.

La película, dirigida por Walt Disney, fue uno de los primeros dibujos animados con sonido sincronizado en alcanzar una amplia repercusión. Aunque el personaje ya había aparecido en otros cortometrajes que no habían sido estrenados comercialmente, fue con esta obra que alcanzó reconocimiento internacional. Su éxito marcó un punto de inflexión para la compañía Disney y contribuyó a transformar la industria de la animación, que comenzó a incorporar el sonido sincronizado como un elemento central de sus producciones.

Mickey Mouse.

Eventos históricos que ocurrieron un 18 de noviembre

1978. En Jonestown, Guyana, se produjo el suicidio masivo de los seguidores de la secta Templo del Pueblo y de su líder Jim Jones. El episodio dejó 913 muertos, entre ellos 276 niños, y quedó registrado como uno de los hechos históricos más impactantes de un día como hoy.

Jonestown, Guyana, lugar donde ocurrió la masacre del Templo del Pueblo en 1978. Foto: Wikimedia Commons.

1976. Las Cortes españolas aprobaron la Ley de Reforma Política, una norma clave en la transformación del sistema institucional. La medida abrió el camino hacia la democracia plena y figura entre las efemérides políticas más relevantes de esta fecha.

1918. El Consejo del Pueblo de Letonia proclamó la independencia en el contexto de inestabilidad posterior a la Primera Guerra Mundial. La decisión marcó un paso central en la formación del Estado letón moderno.

1903. Panamá y Estados Unidos firmaron el Tratado Hay-Bunau Varilla para la construcción del Canal de Panamá. El acuerdo otorgó a los estadounidenses el control de una franja territorial destinada a la obra.

1841. Las fuerzas bolivianas vencieron a las tropas peruanas en la batalla de Ingaví, en Viacha. El resultado consolidó la independencia de Bolivia y fortaleció su condición de república soberana.

1823. El general marqués de Torre Tagle fue nombrado por el Congreso peruano como primer presidente constitucional de la República. Su designación quedó incorporada entre las efemérides institucionales de Perú.

1738. Austria y Francia firmaron el Tratado de Viena, que puso fin a la guerra de sucesión de Polonia. El acuerdo redefinió equilibrios políticos en Europa y reconoció a Augusto III como rey de Polonia.

Quiénes nacieron un 18 de noviembre

1923. Nació en Derry, Estados Unidos, el astronauta Alan Shepard, quien años más tarde pilotó el primer vuelo suborbital estadounidense a bordo de la nave Mercury 3. Su nombre integra los nacimientos recordados en esta fecha.

1787. Nació en Cormeilles-en-Parisis, Francia, Louis-Jacques-Mandé Daguerre, pionero del desarrollo de la fotografía junto a Joseph-Nicéphore Niépce. Su aporte fue decisivo para la historia de la imagen.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.