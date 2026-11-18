El Parlamento italiano valorará la prohibición de las redes sociales a los menores de 13 años mediante una enmienda presentada por el partido Hermanos de Italia (HdI), de la primera ministra Giorgia Meloni.

La enmienda será introducida en el “Decreto Seguridad” con medidas contra la criminalidad juvenil que se está tramitando en la Cámara de los Diputados.

Su impulsor, Fabio Rampelli, actual vicepresidente de la Cámara, ha explicado que la idea es prohibir las redes sociales a los menores de 13 años y limitarlas a los adolescentes entre 13 y 16 años, vinculando sus perfiles a los de los padres.

La enmienda sigue la senda de la Ley de Infancia en la Unión Europea con la que se pretende vetar el acceso a las redes a menores y limitarlas a los adolescentes. No obstante, en octubre la Comisión Europea pospuso por un año los proyectos nacionales que se solapen con las futuras normas europeas de protección de menores en internet, afectando especialmente a Austria, que había anunciado previamente un texto en esa misma línea.

Rampelli avanzó que la UE no bloqueará su enmienda porque ya ha sido negociada con las autoridades comunitarias y porque retoma un proyecto de ley anterior presentado en el Senado por los HdI y el partido Italia Viva. “No hace falta decir que esta enmienda podría suponer un punto de inflexión decisivo para los padres que sufren la dependencia digital de sus hijos y para los menores, hacia quienes las grandes plataformas de redes sociales han aplicado algoritmos devastadores para su salud mental, su salud psicofísica y con fines comerciales deleznables”, criticó el vicepresidente de la Cámara de Diputados.

EFE