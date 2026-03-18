Qué se celebra hoy, miércoles 18 de marzo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Al comenzar un nuevo día, en este caso el miércoles 18 de marzo, muchos suelen preguntarse qué pasó un día como hoy, pero en años previos, alrededor del mundo. Según consigna esta jornada el portal español Hechos Históricos, estas son las efemérides más destacadas del día y qué se celebra hoy alrededor del planeta:

Qué conmemoraciones hay los 18 de marzo alrededor del mundo

El Día del Migrante y Refugiado, celebrado el 18 de marzo en México, es una fecha dedicada a reflexionar sobre las condiciones y los derechos de las personas migrantes y refugiadas en todo el mundo. Esta jornada busca sensibilizar a la sociedad sobre la difícil situación que enfrentan millones de personas que abandonan sus hogares en busca de seguridad, mejores condiciones de vida o para escapar de situaciones de conflicto.

Sucesos históricos que ocurrieron un 18 de marzo

2011: Las revueltas continuaron en el mundo árabe y en Sana, capital de Yemen, el gobierno decretó el estado de emergencia al resultar muertas a manos de la policía al menos 46 personas y más de 400 heridas durante una manifestación para exigir la dimisión del presidente Ali Abdalá Saleh, que ocupó el poder durante 32 años.

1971: Después de que en diciembre de 1968, la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos declarara que las lentes de contacto blandas se consideraban medicamentos y, como tales, debían ser sometidas al mismo riguroso proceso que estos antes de ser aprobadas para su comercialización, fue en el día de hoy cuando la compañía Bausch & Lomb comunicó que la FDA aprobó finalmente la producción y comercialización de sus lentes de contacto blandas para uso diario. A partir de la comercialización de las lentillas, el mundo asistió a un incremento espectacular de usuarios.

Lentes de contacto.

1965: El cosmonauta soviético Alexei Leonov se convirtió en el primer ser humano que paseó por el espacio. Aparentemente todo funcionó a la perfección durante el paseo de 12 minutos, pero, en realidad según se supo años después, tuvo muchas dificultades. Su traje se infló en el vacío del espacio y tuvo que abrir una válvula para poder regresar a la nave.

1962: Por fin, tras años de lucha del Frente de Liberación Nacional argelino (FLN) fundado y dirigido por Ahmed ben Bella en noviembre de 1954, en Evian, Francia y con la supervisión de Charles de Gaulle, los países de Francia y Argelia firmaron una tregua para acabar con la guerra de liberación y los 130 años de dominación francesa. La independencia oficial argelina fue declarada el 5 de julio. Este proceso de independencia fue uno de los más crueles de la descolonización africana ya que, al existir fuerte presencia de europeos residentes en el país, presionaban a Francia para impedir la emancipación, puesto que ellos serían los mayores perjudicados, lo que provocó muchas muertes en ambos bandos y una dura represión del ejército francés.

1902: El tenor italiano Enrico Caruso, uno de los primeros músicos en grabar su voz en el gramófono, realizó su primera grabación con "Vesti la giubba" de Leoncavallo, de la que se puso a la venta un millón de discos.

1871: En París (Francia), el pueblo hambriento y mal armado, pero harto del recelo de la mayoría monárquica, se hizo con el poder, consagrando la Comuna de París. Esta experiencia revolucionaria que alcanzó gran eco entre la clase obrera europea, concluyó de manera trágica el 21 de mayo.

1856: Con la firma en París (Francia) de la paz que lleva su nombre, se puso fin a 3 años de guerra en Crimea. Mediante este tratado, Rusia perdió su hegemonía en Europa oriental y la Santa Alianza se rompió definitivamente. Francia y Gran Bretaña salieron fortalecidas.

1852: Henry Wells, William Fargo y otros empresarios fundaron en Estados Unidos, la Wells Fargo & Company, abriendo numerosos bancos y dedicándose al floreciente negocio del transporte entre el Este y California tras la fiebre del oro.

Banco Wells Fargo. AP

1783: En España, el rey Carlos III se vio obligado a promulgar una real cédula en la que se decretó que trabajar no es un deshonor. Toda la sociedad española estaba imbuida del ideal nobiliario de aspirar a la ociosidad, por lo que el trabajo estaba mal visto.

37: Tras haber muerto el pasado día 16 el emperador Tiberio, el Senado Romano proclamó a Calígula, de 24 años de edad, como emperador de Roma. Si bien al principio fue aclamado por el pueblo, poco a poco su reinado se convirtió en uno de los más atroces y despiadados, siendo Roma una ciudad donde reinaron el miedo y el terror.

Figuras de la historia que nacieron un 18 de marzo

1869: Nació en Birmingham (Gran Bretaña) Arthur Neville Chamberlain, político conservador británico y Primer Ministro del Reino Unido del 28 de mayo de 1937 al 10 de mayo de 1940. Su nombre se asoció con la política de apaciguamiento hacia el régimen nazi. También mantuvo la neutralidad de su país durante la Guerra Civil española.

1844: En Tijvin, Rusia, nació el célebre compositor y director de orquesta Nikolái Rimski-Kórsakov, una de las grandes figuras de la escuela nacionalista rusa. Entre sus obras orquestales más reconocidas se destacan "Capricho español", la "Obertura de la gran Pascua rusa" y la suite sinfónica "Scheherezade".

1837: Nació en Caldwell (EE.UU.) Stephen Grover Cleveland, quien fue el único Presidente de los Estados Unidos en tener dos mandatos no consecutivos, el primero de 1885 a 1889 y el segundo de 1893 a 1897.

1496: En el palacio londinense de Richmond (Inglaterra, Reino Unido), nació María Tudor, quien fue reina consorte de Francia como resultado de un tratado de paz con el rey Luis XII. El matrimonio no duró ni tres meses debido al fallecimiento del monarca francés. Ella se volvió a casar en secreto con el hombre que amaba.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.