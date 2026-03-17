El misterio de Giza: por qué las pirámides podrían ser 9.000 años más antiguas de lo que creemos

La cronología oficial del antiguo Egipto enfrenta un nuevo y provocador desafío. El investigador Antonio Ambrosio ha publicado The Pyramids of Giza: Legacy of an Unknown Civilization, un estudio que sacude las bases de la egiptología tradicional al sugerir que el complejo de Giza no fue erigido por los faraones hace 4.500 años, sino por una civilización avanzada que habitó la región hace 12 milenios. La investigación se apoya en lo que el autor denomina "anomalías técnicas" que la ciencia oficial aún no ha logrado explicar con total claridad mediante las herramientas de la Edad del Bronce.

Según Ambrosio, la precisión geométrica y la nivelación de la base de la Gran Pirámide presentan un estándar de ingeniería que parece decaer en construcciones posteriores, lo que sugeriría una involución arquitectónica en lugar de un progreso gradual. Esta tesis se suma a la histórica ausencia de momias y ajuares funerarios originales en las cámaras principales, lo que lleva al investigador a cuestionar la función real de estas estructuras. "El sarcófago de la cámara del rey fue hallado sin inscripciones ni restos biológicos confirmados", señala el estudio, planteando la duda sobre si estos edificios fueron concebidos originalmente como monumentos funerarios.

La evidencia geológica sobre el origen de las pirámides

Uno de los pilares más fuertes de la investigación de Ambrosio retoma la hipótesis de la erosión hídrica en la Gran Esfinge. El autor sostiene que las marcas de desgaste vertical en el monumento fueron provocadas por lluvias torrenciales y persistentes que no han ocurrido en el Sahara desde el final de la última glaciación, hace aproximadamente 12.000 años. Esta datación geológica desplazaría el origen del complejo entero a una era predinástica, situándolo en un tiempo donde la arqueología oficial no reconoce la existencia de sociedades con capacidad organizativa para tales obras.

Piedras de las Pirámides de Giza Foto: Freepik

El choque con la egiptología tradicional

A pesar de esta propuesta, la comunidad académica se mantiene firme en las pruebas documentales y arqueológicas existentes. Los papiros de Wadi al-Jarf y los grafitos encontrados en las cámaras de descarga, que mencionan explícitamente al faraón Keops, son para los expertos pruebas irrefutables del origen dinástico. Sin embargo, Ambrosio insiste en que estas menciones podrían ser intervenciones posteriores en estructuras ya existentes. Mientras el debate crece, los críticos advierten que para validar una civilización anterior se requieren restos materiales —herramientas, cerámica o asentamientos— que vayan más allá de la interpretación de los propios monumentos de piedra.