Qué se celebra hoy, miércoles 1º de julio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si busca qué se celebra hoy, miércoles 1º de julio de 2026, en esta nota encontrará una selección de efemérides con hechos históricos y nacimientos destacados de un día como hoy. Estas efemérides permiten repasar acontecimientos que dejaron huella en distintos momentos de la historia.

Esto se festeja cada 1º de julio

El 1º de julio se celebra el Día de la Independencia de Canadá y de Nueva Zelanda, dos países que comparten una historia de colonización británica, pero que alcanzaron su independencia de manera gradual a lo largo de los siglos XIX y XX.

Aunque ambos países no tienen un Día de la Independencia de forma convencional, esta fecha se destaca como un día de conmemoración en ambas naciones debido a los eventos históricos que ocurrieron en torno a sus procesos de independencia.

Bandera de Canadá. Foto: Freepik

Eventos históricos que ocurrieron un 1 de julio

1997. Hong Kong volvió a China, tal como habían acordado ambos países en 1984. La excolonia británica, que durante décadas fue uno de los mayores centros comerciales entre Oriente y Occidente, quedó nuevamente bajo soberanía china.

Hong Kong.

1968. Se firmó en Londres, Moscú y Washington el Tratado de No Proliferación Nuclear. Aunque entró en vigor en 1970, el acuerdo marcó un hito entre los hechos históricos del siglo XX al establecer límites a la posesión y desarrollo de armas nucleares.

1944. En Bretton Woods, en Washington DC, se creó el Fondo Monetario Internacional. El organismo nació con el objetivo de atender los problemas financieros previstos para la posguerra y se convirtió en una institución clave de la economía mundial.

1904. Se inauguraron en St. Louis las III Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 12 países y 639 deportistas. El inicio de estos juegos figura entre las efemérides deportivas más recordadas de comienzos del siglo XX.

1880. En Francia se decretó una amnistía parcial para integrantes de la Comuna de París. La medida representó una señal política relevante tras uno de los episodios más convulsionados de la historia francesa del siglo XIX.

1867. Se proclamó oficialmente la Confederación Canadiense y John A. Macdonald asumió como el primer Primer Ministro de Canadá. El hecho es considerado fundacional en la organización política moderna del país.

1863. Comenzó la batalla de Gettysburg, en Pennsylvania, uno de los enfrentamientos decisivos de la guerra civil estadounidense. Durante tres días, las fuerzas de la Unión y los confederados libraron un combate de enorme costo humano.

1798. Las tropas francesas comandadas por Napoleón Bonaparte tomaron la ciudad de Alejandría, en Egipto. La acción formó parte de la campaña militar francesa en el norte de África y Medio Oriente.

1751. Se publicó en París el primer tomo de la "Enciclopedia", dirigida por Denis Diderot y Jean Le Rond d'Alembert. La obra transformó el panorama intelectual europeo y quedó asociada al pensamiento de la Ilustración.

1097. Se libró la Batalla de Dorilea, en Anatolia, cuando fuerzas cruzadas fueron atacadas por sorpresa por soldados de Kilij Arslan I. El enfrentamiento terminó con la derrota del ejército musulmán tras la intervención de refuerzos cristianos.

552. En la Batalla de Tagina, en Italia, las fuerzas bizantinas de Narsés derrotaron a los ostrogodos. El resultado alteró el equilibrio de poder en la península e impulsó la incorporación del territorio al Imperio romano de Oriente.

Quiénes nacieron un 1º de julio

1961. Nació en Sandringham, Reino Unido, Diana de Gales. Fue una de las figuras más conocidas de la monarquía británica y madre de los príncipes William y Harry.

Princesa Diana y sus hijos William y Harry. Foto: archivo.

1909. Nació en Montevideo el escritor y periodista Juan Carlos Onetti. Su obra lo convirtió en una referencia central de la literatura uruguaya y latinoamericana del siglo XX.

Juan Carlos Onetti.

1903. Nació en Kingston upon Hull, Reino Unido, la aviadora Amy Johnson. Fue una pionera de la aviación y la primera mujer en volar sola desde Inglaterra hasta Australia.

1804. Nació en París la escritora George Sand, seudónimo de Amandine Aurore Lucile Dupin. Su trayectoria literaria la convirtió en una de las autoras más influyentes de su tiempo.

1646. Nació en Leipzig Gottfried Leibniz, filósofo y matemático alemán. Sus aportes al cálculo infinitesimal y al sistema binario resultaron fundamentales para la ciencia moderna.

1481. Nació en Nyborg Cristian II, quien sería rey de Dinamarca y Noruega, además de Suecia bajo la Unión de Kalmar. Su reinado estuvo marcado por reformas y fuertes conflictos políticos.

1268. Nació en Fontainebleau Felipe IV, futuro rey de Francia y de Navarra. Integró la dinastía de los Capetos y tuvo un papel destacado en la política medieval europea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.