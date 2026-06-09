Qué se celebra hoy, martes 9 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si te preguntás qué se celebra hoy, martes 9 de junio de 2026, en esta nota repasamos las efemérides más relevantes de un día como hoy, con una selección de hechos históricos y nacimientos que dejaron su huella en la historia.

Esto se festeja cada 9 de junio

El Día del Pato Donald se celebra el 9 de junio en honor al nacimiento de este popular personaje de Disney. El Pato Donald es uno de los personajes más queridos y reconocibles en el mundo de la animación, conocido por su personalidad algo temperamental, pero a la vez entrañable y cómica.

Pato Donald. Foto: La Nación de Costa Rica/GDA.

Eventos históricos que ocurrieron un 9 de junio

1967. Durante la Guerra de los Seis Días, Israel capturó a las fuerzas sirias los Altos del Golán, una meseta de gran importancia estratégica en la frontera con Israel, Líbano, Jordania y Siria. El avance consolidó el control israelí sobre una zona clave del conflicto regional.

1942. En la aldea de Lídice, en la entonces Checoslovaquia, el régimen nazi ejecutó una represalia masiva tras el atentado contra Reinhard Heydrich. La población fue víctima de asesinatos, deportaciones y destrucción total del pueblo, que quedó como símbolo de la lucha contra la injusticia y el totalitarismo.

1894. Un golpe de Estado en Paraguay, encabezado por el general Juan Bautista Egusquiza, depuso al presidente Juan Gualberto González. Egusquiza asumiría la presidencia meses después, en el inicio de una etapa marcada por el desarrollo cultural del país.

1886. En Baviera, el conde Krafft, ministro de Asuntos Exteriores, destituyó a Luis II de Baviera luego de una crisis política vinculada con decisiones tomadas bajo influencia de Otto von Bismarck. El episodio profundizó la inestabilidad en la monarquía bávara.

1869. El presidente ecuatoriano Gabriel García Moreno proclamó una nueva Constitución, cuestionada por la oposición y conocida como "Carta Negra". El texto reforzaba la centralización del poder público y ampliaba la capacidad presidencial sobre los organismos judiciales.

1815. Se aprobó el Acta Final del Congreso de Viena, acuerdo que redefinió el mapa político de Europa tras la derrota de Napoleón. Sus criterios de reorganización territorial y negociación diplomática se convirtieron en referencia para futuras conferencias internacionales.

Quiénes nacieron un 9 de junio

1981. Nació Neta-Lee Hershlag, más conocida como Natalie Portman, actriz, directora, productora y psicóloga israelí-estadounidense, ganadora de un premio Óscar como mejor actriz por la película Cisne negro.

Natalie Portman. Alessandro Bianchi/REUTERS

1963. Nació en Owensboro, Kentucky, Estados Unidos, el actor Johnny Depp, tres veces nominado al Óscar y ganador del Globo de Oro. Protagonizó cintas memorables, como Piratas del Caribe, Charlie y la fábrica de chocolate o El joven manos de tijera.

Johnny Depp. Foto: John Macdougall / AFP.

1672. Nació en Moscú Pedro I el Grande, zar de Rusia e impulsor de profundas transformaciones políticas y militares en su país. Su figura resultó decisiva en la consolidación del poder ruso y en la proyección del imperio en Europa.

1640. Nació en Viena Leopoldo I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, además de rey de Bohemia y de Hungría. Su reinado estuvo atravesado por conflictos con el Imperio otomano y con Francia, en un período clave para la política europea.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.