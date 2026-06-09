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El País Mundo

EE.UU. prohíbe la entrada a 100 funcionarios nicaragüenses en represalia por la muerte de líder indígena

El Departamento de Estado impuso nuevas restricciones al régimen de Nicaragua: "Estados Unidos no pasará por alto la horrenda muerte" del líder indígena y preso político Brooklyn Rivera, dijo Marco Rubio.

El País
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09/06/2026, 03:25
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington.
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, habla durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en Washington.
Foto: AFP

El jefe secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció ayer lunes que retiraron las visas a más de 100 miembros del régimen nicaragüense y a sus familiares, tras la muerte del líder indígena opositor Brooklyn Rivera.

Estados Unidos no pasará por alto la responsabilidad de la dictadura de Murillo-Ortega en la horrenda muerte del preso político Brooklyn Rivera”, dijo Rubio en un comunicado, en alusión a los copresidentes del país, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en el poder desde 2007.

Brooklyn Rivera, líder del pueblo miskito y exparlamentario, murió el 31 de mayo a los 73 años, tras pasar tres años en la cárcel, donde su salud se degradó irremediablemente, según reconoció el régimen nicaragüense.

Rivera había sido detenido por la policía el 29 se septiembre de 2023 en su casa del poblado caribeño de Bilwi. Amnistía Internacional lo consideraba un preso de conciencia.

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El líder indígena Brooklyn Rivera falleció la noche del 30 de mayo de 2026.
El líder indígena Brooklyn Rivera falleció la noche del 30 de mayo de 2026.
Foto: La Nación de Costa Rica/GDA

Estados Unidos no divulgó la lista de los afectados por esa restricción de visas. El Departamento de Estado no está obligado por ley a difundir la identidad de los sancionados, recordó a la AFP una fuente oficial.

Sin embargo, el comunicado de Rubio menciona a un alto cargo nicaragüense: Lumberto Campbell Hooker, que ya fue sancionado en noviembre de 2019 en calidad de presidente interino del Consejo Supremo Electoral. AFP

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