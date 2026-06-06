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Vacían El Helicoide, la joya arquitectónica pensada como centro comercial que fue símbolo de la tortura chavista

El martes, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció que la “infame prisión El Helicoide había sido cerrada”. Al día siguiente comenzó el traslados de los últimos presos.

El País
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06/06/2026, 03:15
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El Helicoide, una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada tanto para presos comunes como políticos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas.
El Helicoide, una instalación y prisión propiedad del gobierno venezolano y utilizada tanto para presos comunes como políticos políticos.
Foto: AFP

El centro de detención El Helicoide, símbolo de la tortura del régimen chavista en Venezuela, quedó prácticamente vacío el jueves luego de que los presos recluidos en esa cárcel fueran trasladados a diferentes prisiones del país.

El Helicoide es una joya arquitectónica que pretendió ser un vanguardista centro comercial en la década de 1950, pero terminó convertido en una prisión cuyas paredes atestiguaron tortura y sufrimiento, especialmente de los presos políticos.

El cierre de esta sombría cárcel no impidió que familiares de los presos denunciaran la opacidad del procedimiento y lamentaran el envío de los detenidos a prisiones lejanas, que dificultan las visitas.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo el martes que la “infame prisión El Helicoide fue cerrada”, aunque aún había personas encarceladas ahí. El miércoles iniciaron una serie de traslados de presos, sin que las autoridades hayan informado sobre esta movilización de reos.

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Cárcel El Helicoide
Cárcel El Helicoide
Foto: AFP

La reubicación de los reclusos generó incertidumbre entre los familiares y organizaciones de derechos humanos por la falta de información oficial.

Pero el diputado oficialista Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria que da seguimiento a la amnistía, cuestionó las críticas por los traslados de prisioneros.

“La campaña contra el Helicoide fue feroz: el peor ‘centro de torturas’ desde la edad de piedra. Se procede a cerrarlo y transformarlo. Como inevitable consecuencia, se trasladan los privados a otros centros de reclusión. Pero igualito hacen un escándalo. ¿Quién los entiende?”, escribió Arreaza en X.

El lugar habría quedado “totalmente vacío, no quedaron ni presos de otras causas ni presos políticos”, dijo a la AFP Andreína Baduel, del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

La activista es hija del general Raúl Baduel, quien fue ministro de la Defensa de Hugo Chávez y falleció en esta cárcel en 2021. AFP

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