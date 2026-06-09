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¿Qué pasa en Armenia?: elecciones confirman giro hacia Occidente y Rusia denuncia injerencia de la UE

Según los primeros sondeos, el partido del primer ministro, Nikol Pashinián ganó las elecciones legislativas en Armenia del domingo. Su rival, Samvel Karapetián denunció irregularidades y represión.

El País
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09/06/2026, 03:25
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El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, emite su voto en las elecciones parlamentarias en un colegio electoral de Ereván.
El primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, emite su voto en las elecciones parlamentarias en Ereván.
Foto: AFP

El partido del primer ministro armenio, Nikol Pashinián, ganó las elecciones legislativas, según los primeros resultados publicados ayer lunes, que afianzan el giro hacia Occidente del país caucásico pese a las amenazas de Rusia.

En los últimos años, el gobernante ha buscado disminuir la dependencia de esta antigua república soviética respecto a Rusia, a la vez que ha estrechado sus vínculos con la Unión Europea y Estados Unidos.

Pashinián celebró la victoria, que “garantizará la eternidad y el desarrollo de Armenia”. Prometió “continuar el curso de acercamiento con Occidente y desarrollar las relaciones de Armenia con Rusia.

Rusia se apresuró en denunciar las “presiones” sobre la oposición y la “injerencia” de la Unión Europea en estas elecciones. En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, subrayó en X que la UE estaba “al lado de Armenia”, que a su criterio “se acerca cada vez más a Europa”.

Armenia celebra históricas elecciones parlamentarias entre la influencia rusa y la occidental

El multimillonario empresario ruso-armenio Samvel Karapetyan, líder del partido Armenia Fuerte, quien se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de planear un golpe de Estado, habla con los medios de comunicación a las afueras de un colegio electoral tras votar en las elecciones parlamentarias de Armenia en Ereván
El multimillonario empresario ruso-armenio Samvel Karapetyan tras votar en las elecciones parlamentarias de Armenia.
Foto: AFP

El presidente francés Emmanuel Macron, que el mes pasado estuvo en Ereván para transmitir un firme mensaje proeuropeo, también expresó su deseo por acompañar el “acercamiento a Europa” de Armenia.

El partido de Pashinian, Contrato Civil, obtuvo un 49,8% de los votos el domingo, con una amplia ventaja sobre la alianza Armenia Fuerte del multimillonario ruso-armenio Samvel Karapetián (23,3%). AFP

En defensa del multilateralismo y con renovado apoyo a Ucrania, Europa refuerza frente común ante Trump y Putin

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