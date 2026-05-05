Qué se celebra hoy, martes 5 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, martes 5 de mayo de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy marcado por hechos históricos, nacimientos y conmemoraciones que siguen teniendo impacto en la memoria colectiva.

Qué se celebra este 5 de mayo

El Aniversario de la Batalla de Puebla, conmemorado el 5 de mayo, es una de las fechas más importantes en la historia de México. Este día recuerda la victoria del ejército mexicano sobre las tropas francesas en 1862, un episodio que simboliza la resistencia y el orgullo nacional frente a la adversidad.

Eventos históricos que ocurrieron un 5 de mayo

1961: Estados Unidos lanzó al espacio su primera astronave tripulada con Alan B. Shepard como piloto, en un vuelo suborbital a bordo de la cápsula Mercury 3, bautizada "Freedom". La misión alcanzó una altitud de 187 kilómetros y se convirtió en un nuevo capítulo de la carrera espacial.

1960: Nikita Khrushchev informó al Soviet Supremo de la URSS que un avión espía estadounidense U-2 había sido abatido por la defensa soviética y que su piloto, Francis Gary Powers, había sido capturado. El episodio elevó la tensión internacional en plena Guerra Fría.

Nikita Khrushchev, ex líder de la URSS. Foto: Britannica.

1912: Se inauguraron en Estocolmo, Suecia, las V Olimpiadas de la Era Moderna, con la participación de 28 países y 2.359 deportistas. El certamen consolidó el crecimiento del movimiento olímpico en el escenario internacional.

1887: Ricardo Palma Soriano fundó en Lima la Academia Peruana de la Lengua. La institución quedó vinculada al desarrollo cultural y académico del país, con Francisco García Calderón y Landa como su primer presidente.

1886: John Pemberton patentó en Atlanta la Coca-Cola, una bebida elaborada con extractos de hojas de coca, nuez de cola, azúcar, caramelo, agua purificada y gas carbónico. Con el tiempo, el producto se expandió a escala mundial.

1862: En la batalla de Puebla, las tropas mexicanas rechazaron a las fuerzas francesas de Napoleón III. La victoria se transformó en un símbolo de resistencia nacional y dio origen a la conmemoración del Cinco de Mayo.

1860: Giuseppe Garibaldi inició en Italia la marcha hacia Sicilia junto a un grupo de mil camisas rojas. La expedición sería decisiva para debilitar al reino de las Dos Sicilias y fortalecer la unificación italiana.

Giuseppe Garibaldi. Foto: Britannica.

1808: En Bayona, Carlos IV de España abdicó en favor de Napoleón I, en medio de la crisis de la monarquía española. El episodio formó parte de una serie de renuncias que alteraron de forma profunda el equilibrio político de la península.

1789: Se reunieron en Versalles los Estados Generales, por primera vez en 175 años, con representantes del clero, la nobleza y la burguesía. La convocatoria buscó contener la crisis política y financiera que atravesaba la monarquía francesa.

1648: Los cosacos dirigidos por Bogdan Jmelnistki derrotaron a un ejército de nobles polacos en la batalla de las Aguas Azules, cerca de Siniuja, en la actual Ucrania. El enfrentamiento reflejó la resistencia a la política represiva del reino polaco.

1518: Juan de Grijalva tomó posesión de varias islas de Yucatán, Cozumel, Cicia y Costilla en nombre de los monarcas españoles, tras partir desde Cuba. La expedición formó parte del proceso de expansión española en América.

985: El ejército de Almanzor salió de Córdoba en una campaña que culminaría con el asalto y la conquista de Barcelona. La expedición evidenció el poder militar del Califato de Córdoba en la península ibérica.

553: Comenzaron las sesiones del Segundo Concilio de Constantinopla, convocado por el emperador Justiniano. El encuentro buscó resolver discrepancias doctrinales y reforzar la unidad religiosa en Oriente.

Quiénes nacieron un 5 de mayo

1922: Nació en Bolonia Pier Paolo Pasolini, intelectual, escritor y cineasta italiano. Su obra se destacó por una mirada crítica sobre la política, la cultura y la religión en el siglo XX.

1893: Nació en Teotepeque Farabundo Martí, revolucionario salvadoreño y una figura central de la militancia política en Centroamérica. Su trayectoria quedó ligada a procesos de agitación social en El Salvador, México y Nicaragua.

1846: Nació en Madrid Federico Chueca y Robres, compositor español y referente de la zarzuela en un acto. Entre sus obras más reconocidas figura "La Gran Vía", escrita junto con Joaquín Valverde.

1846: Nació en Wola Okrzejska Henryk Sienkiewicz, escritor polaco conocido por "Quo vadis?". Su producción literaria le valió el Premio Nobel de Literatura en 1905.

1818: Nació en Tréveris Karl Marx, político, economista y filósofo alemán. Su pensamiento tuvo una influencia decisiva en la teoría social, económica y política contemporánea.

Karl Marx.

1813: Nació en Copenhague Sören Kierkegaard, filósofo, teólogo y escritor danés. Sus reflexiones sobre la fe, la subjetividad y la angustia existencial lo convirtieron en una referencia del pensamiento moderno.

1282: Nació en Escalona el infante don Juan Manuel, escritor en lengua castellana y figura destacada de la literatura medieval. Su nombre permanece asociado a "El conde Lucanor", una de las obras más influyentes de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.