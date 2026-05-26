Qué se celebra hoy, martes 26 de mayo de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Si se busca saber qué se celebra hoy, martes 26 de mayo de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los principales sucesos de un día como hoy en la historia. Entre los hechos históricos y nacimientos más recordados de la fecha, se destacan episodios políticos, militares y culturales ocurridos a lo largo de distintos siglos.

Qué se festeja este 26 de mayo

El 26 de mayo de 1816 se fundó en Uruguay la primera biblioteca pública. Para conmemorar el aniversario de la Biblioteca Nacional, en el país se celebra cada 26 de mayo el Día Nacional del Libro.

De acuerdo a lo publicado por la Universidad de la República (Udelar), en el marco de la fecha, y coincidente con el espíritu de "despertar en los escolares el amor por las buenas lecturas", es que se tomó la decisión de originar este día.

En 1815 el sacerdote Dámaso Antonio Larrañaga preocupado por la falta de escuelas y maestros, envió una carta al Cabildo de Montevideo en la que planteaba la necesidad de crear una biblioteca donde pudieran concurrir los jóvenes y “todos los que deseen saber”, según ANEP.

Mujer leyendo un libro. Foto: Freepik.

La respuesta de José Gervasio Artigas desde el campamento en Purificación fue inmediata, dando el visto bueno para que se procediera a la creación de la primera biblioteca pública el 26 de mayo de 1816. A partir de 1940, por resolución del entonces Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, el Día del Libro se celebra en Uruguay en el aniversario de su inauguración, aunque en otros países se suele celebrar el 23 de abril.

Eventos históricos que ocurrieron un 26 de mayo

1966: Tras años de violencia callejera, la Guyana británica obtuvo su independencia del Reino Unido. Burnham, líder del Congreso Nacional del Pueblo y con apoyo de Estados Unidos, asumió el gobierno en el inicio de una nueva etapa política para el país.

1940: En Dunkerque, durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó la llamada Operación Dinamo para evacuar a tropas francesas y al cuerpo expedicionario británico. El operativo permitió rescatar a cientos de miles de soldados aliados en una de las acciones más recordadas del conflicto.

1911: En Ciudad de México, Francisco León de la Barra asumió de manera interina la presidencia de la República tras la renuncia de Porfirio Díaz. El cambio marcó un momento clave en la crisis política mexicana después de más de tres décadas de gobierno porfirista.

1894: Nicolás II fue coronado en Rusia y se convirtió en el último zar del imperio. Su mandato quedó asociado a una defensa rígida de la autocracia en un contexto de transformaciones políticas y sociales de gran magnitud.

1879: En Afganistán se firmó el tratado de paz de Gandamak, acuerdo que estableció un semiprotectorado británico sobre el territorio. El pacto consolidó la influencia del Reino Unido en la región en medio de sus disputas estratégicas en Asia.

1805: En Milán, Napoleón Bonaparte transformó la República Italiana en el Reino de Italia y asumió el título de rey. La entronización representó un paso más en la expansión de su poder político en Europa.

1802: Simón Bolívar se casó en Madrid con María Teresa del Toro y Aleiza. El episodio pertenece a la etapa previa a su protagonismo en la emancipación sudamericana y forma parte de los acontecimientos personales más citados sobre su vida.

Simón Bolívar.

17: Germánico regresó a Roma por orden del emperador Tiberio y fue recibido como un héroe triunfador tras sus campañas sobre tribus germanas. Poco después, sería enviado a Asia en una decisión que también buscó limitar su influencia militar.

Quiénes nacieron un 26 de mayo

1907: En Winterset, Estados Unidos, nació John Wayne, actor identificado con el western y el cine bélico. Con el paso de las décadas se convirtió en una de las figuras más reconocidas de Hollywood y en un nombre central entre los nacimientos destacados de esta fecha.

John Wayne.

1566: En Manisa, en el entonces Imperio Otomano, nació Mehmed III, quien se convertiría en sultán a fines del siglo XVI. Su figura quedó vinculada a una etapa de fuertes tensiones internas en la dinastía otomana.

1478: En Florencia nació Julio de Médici, futuro papa Clemente VII. Su trayectoria eclesiástica lo llevaría a ocupar el pontificado en un período atravesado por disputas políticas europeas y por el avance de la Reforma protestante.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.