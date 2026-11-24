Si busca qué se celebra hoy, martes 24 de noviembre de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy en la historia. A continuación, un repaso por las efemérides más relevantes de la jornada.

Qué se celebra este 24 de noviembre

El Día Mundial de la Evolución, que se celebra cada 24 de noviembre, conmemora la publicación de El origen de las especies (1859), de Charles Darwin, una obra que revolucionó la ciencia al explicar cómo las especies evolucionan a través de la selección natural.

Darwin, quien también visitó tierras uruguayas, según el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), sentó las bases de la biología moderna. Sus aportes siguen siendo fundamentales para comprender la diversidad de los seres vivos, sus adaptaciones y los cambios que experimentan a lo largo del tiempo.

Hoy, la evolución continúa siendo un eje central de la investigación científica, conectando disciplinas como la genética, la ecología, la biodiversidad y la biomedicina.

Celebrar este día es reconocer que la vida está en constante cambio y que comprender su evolución nos permite conocer mejor nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. También es reafirmar la importancia del pensamiento científico: cuestionar, observar, comparar y construir conocimiento sobre la base de la evidencia. La ciencia evoluciona y, con ella, nuestra comprensión del mundo.

Charles Darwin.

Eventos históricos que ocurrieron un 24 de noviembre

2001. La Asamblea Nacional de Turquía ratificó enmiendas al artículo 41 de la Constitución para establecer la igualdad de los cónyuges en el matrimonio. Los cambios en el Código Civil marcaron un nuevo enfoque sobre la igualdad de género, al reconocer a ambos integrantes de la pareja con el mismo poder de decisión.

1974. En el triángulo de Afar, en Etiopía, el paleoantropólogo Donald Johanson encontró los restos fósiles de Lucy, una hembra de Australopithecus afarensis. El hallazgo fue clave para la comprensión de la evolución humana y se convirtió en uno de los descubrimientos más relevantes de la paleoantropología moderna.

1969. La misión Apolo XII regresó a salvo a la Tierra tras convertirse en la segunda expedición tripulada en llegar a la Luna. Durante la misión, Charles Conrad y Alan L. Bean descendieron a la superficie lunar y permanecieron allí durante más de 31 horas.

1874. En Estados Unidos, Joseph Golden obtuvo la patente del alambre de espino. Este invento transformó la organización del territorio, modificó la actividad ganadera en grandes extensiones abiertas y alteró de forma profunda la vida en el campo norteamericano.

1820. Representantes de Buenos Aires y Santa Fe firmaron el Tratado de Benegas, acuerdo que puso fin al conflicto entre ambas provincias argentinas. El pacto también contempló la convocatoria de un futuro congreso en Córdoba.

1642. El navegante neerlandés Abel Janszoon Tasman descubrió la actual isla de Tasmania durante una expedición organizada por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. En ese momento la denominó Tierra de Van Diemen, nombre que más tarde sería reemplazado.

Quiénes nacieron un 24 de noviembre

1927. Nació en Las Palmas de Gran Canaria Alfredo Kraus, tenor y profesor de canto español. Con el paso del tiempo sería reconocido como una de las grandes figuras del canto lírico de la segunda mitad del siglo XX.

1864. Nació en Albi, Francia, Henri Toulouse-Lautrec, pintor y cartelista francés. Su obra quedó asociada a la vida nocturna parisina de fines del siglo XIX y a una mirada singular sobre el ambiente artístico y bohemio de su época.

1713. Nació en Petra, en Mallorca, Junípero Serra, fraile franciscano español. Más adelante desarrolló una intensa tarea misionera en América, donde fundó varias misiones en la Alta California y promovió actividades agrícolas y ganaderas.

1712. Nació en el Palacio de Versalles Charles-Michel de l'Épée, pedagogo y logopeda francés. Su trabajo con personas sordas lo convirtió en una referencia de la educación especializada y en una figura central para la enseñanza visual.

1632. Nació en Ámsterdam Baruch de Spinoza, filósofo neerlandés. Fue uno de los grandes racionalistas de la modernidad y su pensamiento otorgó a la razón un lugar decisivo en la construcción del conocimiento.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.