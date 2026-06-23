Qué se celebra hoy, martes 23 de junio de 2026: hechos ocurridos un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, martes 23 de junio de 2026, esta selección de efemérides reúne un día como hoy con hechos históricos y nacimientos destacados que ayudan a repasar la historia de esta fecha.

Esto se festeja cada 23 de junio

La Fiesta de San Juan, celebrada el 23 de junio en diversas regiones de España, es una de las festividades más emblemáticas del país. Esta fiesta se caracteriza por la celebración de la noche más corta del año, coincidiendo con el solsticio de verano. La tradición de San Juan está marcada por rituales de fuego, agua y magia y es una ocasión para celebrar el comienzo del verano con grandes hogueras, música y alegría. La festividad tiene profundas raíces paganas, aunque con el tiempo se ha fusionado con el cristianismo, especialmente con la figura de San Juan Bautista.

Eventos históricos que ocurrieron un 23 de junio

2016: Gran Bretaña decide en plebiscito salir de la Unión Europea con un 52 % de los votos frente al 48 % que opta por permanecer. El resultado del Brexit abre una etapa de incertidumbre en Europa y deriva en el anuncio de la dimisión del primer ministro David Cameron.

Símbolo del Brexit con las banderas británica y de la Unión Europea.

1961: Entra en vigor el Tratado Antártico, un acuerdo que reserva el continente para la investigación científica y fines pacíficos. El texto prohíbe actividades militares, ensayos de armas, explosiones nucleares y el almacenamiento de material radiactivo.

1894: El barón Pierre de Coubertin funda en París el Comité Olímpico Internacional. La creación de esta institución resulta clave para la organización y proyección del movimiento olímpico moderno.

1868: Christopher Latham Sholes patenta la primera máquina de escribir, un invento que transformará el trabajo administrativo y de oficina. Tiempo después, la patente será vendida y su fabricación industrial quedará en manos de Remington.

1865: En Fort Towson, en Oklahoma, se rinde Stand Watie, uno de los últimos mandos significativos del ejército confederado. El episodio se produce en el tramo final de la Guerra Civil en Estados Unidos.

1814: Tras más de un año de sitio por tierra y mar, las fuerzas españolas capitulan en Montevideo ante las tropas del Gobierno de Buenos Aires comandadas por Carlos María de Alvear. El hecho marca un episodio central en la historia del territorio oriental.

1757: En Plassey, el general británico Robert Clive derrota al gobernador de Bengala, Siray ad-Dawla. La victoria afianza la expansión de la hegemonía británica en la India.

1611: El capitán Hudson y ocho marineros son abandonados a la deriva en el Ártico tras un motín a bordo del Discovery. Nunca volverá a saberse de ellos, en uno de los episodios más recordados de la exploración del norte de América.

1080: Tiene lugar la batalla de Uji, cerca de Kioto, considerada la primera de las Guerras Genpei entre los clanes Minamoto y Taira. Este enfrentamiento anticipa una nueva etapa de poder para los samuráis en Japón.

Quiénes nacieron un 23 de junio

1912: Nace en Londres Alan Mathison Turing, matemático, científico, criptógrafo y filósofo inglés. Su trabajo lo convertirá en una figura decisiva para la computación y la informática moderna.

Alan Turing. Stas

1894: Nace en Londres Eduardo VIII, futuro rey de Gran Bretaña. Su breve reinado en 1936 quedará marcado por la abdicación que protagonizó en medio de una crisis constitucional.

1763: Nace en la isla de Martinica Josefina, quien será la primera esposa de Napoleón y emperatriz de Francia hasta su divorcio en 1809. Su figura ocupará un lugar relevante en la historia política y social de su tiempo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.