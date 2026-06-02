Qué se celebra hoy, martes 2 de junio de 2026: efemérides de un día como hoy en la historia

Para quienes buscan qué se celebra hoy, martes 2 de junio de 2026, estas efemérides reúnen algunos de los hechos históricos y nacimientos más destacados de un día como hoy. La fecha ofrece una mirada a distintos acontecimientos políticos, sociales y culturales que forman parte de las efemérides de la historia.

Qué se celebra el 2 de junio

La Fiesta de la República Italiana, celebrada el 2 de junio de cada año, conmemora la proclamación de la República en Italia en 1946. Este día marca el fin de la monarquía en el país y el inicio de una nueva era republicana, tras un referéndum que permitió a los ciudadanos italianos decidir su forma de gobierno. Es una de las festividades más importantes de Italia, celebrada con actos oficiales, desfiles y eventos en todo el país.

Bandera de Italia. Foto: Pxhere.

Eventos históricos que ocurrieron un 2 de junio

2024. En México, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer en alcanzar la presidencia de su país y también en la primera del continente norteamericano. La candidata de Morena ganó las elecciones con el 60% de los votos y una amplia ventaja sobre sus competidores.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: AFP

2014. En España, el rey Juan Carlos I anunció su abdicación tras 39 años de reinado debido a problemas de salud. La decisión abrió el camino para la proclamación de su hijo, Felipe, como nuevo monarca.

2003. Desde el Cosmódromo de Baikonur, en Kazajistán, fue lanzada la nave espacial Mars Express mediante un cohete Soyuz. La misión incorporó instrumentos para cartografiar la superficie marciana, analizar su atmósfera y estudiar el subsuelo del planeta.

1966. Estados Unidos logró posar con éxito la nave Surveyor 1 sobre la superficie lunar, en el Océano de las Tormentas. El alunizaje permitió comenzar poco después la transmisión de imágenes que sorprendieron a la comunidad científica.

1963. Arabia Saudita abolió oficialmente la esclavitud mediante un decreto del príncipe regente Faisal. Con esa decisión, dejó de ser el último país que la reconocía de forma oficial.

1953. Isabel II fue coronada reina en la abadía de Westminster, en Londres, en una ceremonia solemne. La monarca ocupaba el trono desde el año anterior, tras la muerte de su padre, Jorge VI.

1865. En Galveston, Texas, tropas confederadas se entregaron a fuerzas federales en una de las últimas operaciones terrestres de la Guerra Civil de Estados Unidos. El episodio se produjo en la etapa final del conflicto.

1782. Carlos III firmó en España una real cédula que autorizó la creación del Banco Nacional de San Carlos. La institución nació con capital privado dividido en acciones y fue un antecedente relevante del sistema financiero español.

1625. La ciudad de Breda cayó en manos de tropas españolas dirigidas por el general Spinola tras casi un año de sitio. La ofensiva se enmarcó en la reanudación de las hostilidades entre España y las Provincias Unidas.

1537. Se promulgó una bula pontificia de Paulo III que afirmaba que los pueblos indígenas eran seres humanos. Aunque el documento tuvo relevancia doctrinal, muchos continuaron ignorándolo y persistieron los abusos contra las comunidades originarias.

1098. Los cristianos conquistaron Antioquia durante la Primera Cruzada tras un prolongado sitio y la traición de uno de los defensores de la ciudad. La toma fue seguida por una matanza de grandes proporciones.

455. Los vándalos, comandados por Genserico, iniciaron el saqueo de Roma en medio de su guerra contra el emperador Petronio Máximo. Permanecieron en la ciudad durante 14 días y protagonizaron uno de los episodios más recordados de la Antigüedad tardía.

Quiénes nacieron un 2 de junio

1951. En Chanute, Estados Unidos, nació Gilbert Baker, artista y activista por los derechos civiles. En 1978 diseñó la bandera LGBT, que con el tiempo se convirtió en un emblema internacional de la diversidad.

1914. Nació en Nagutskaia Yuri Andropov, dirigente soviético que llegó a ser premier de la Unión Soviética entre 1982 y 1984. Su etapa en el poder estuvo marcada por problemas de salud.

1904. Nació en Banat Johnny Weissmüller, nadador y actor estadounidense de origen austríaco. Ganó cinco medallas de oro olímpicas y alcanzó fama mundial al interpretar a Tarzán en el cine.

1899. En Berlín nació Lotte Reiniger, pionera del cine de animación. Su trabajo con siluetas y su aporte a la cámara multiplano fueron fundamentales para la evolución del lenguaje animado.

1740. Nació en París Donatien Alphonse François, conocido como el marqués de Sade. Fue un escritor francés de vida controvertida y una figura influyente de la literatura europea.

1535. En Florencia nació Alejandro de Médici, quien en 1605 fue nombrado papa con el nombre de León XI. Su breve pontificado estuvo marcado por la defensa de la independencia eclesiástica y la oposición al nepotismo.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.