Inversiones y comercio entre Italia y Uruguay con nuevas oportunidades tras acuerdo entre la UE y el Mercosur

“Nuestro país ha trabajado fuertemente para la conclusión y la entrada en vigor del histórico acuerdo (del Mercosur) con la Unión Europea (UE) y ha apreciado mucho el rol de Uruguay”, afirmó Fabrizio Petri, embajador de Italia en Uruguay.

Este tratado, según el análisis de Petri, se inscribe en un contexto ya positivo de relaciones comerciales consolidadas, y gracias a la reducción de aranceles veremos un aumento de las oportunidades en el intercambio de productos agroalimentarios, equipamiento y tecnología, además de una mayor facilitación de las inversiones y oportunidades sobre todo para las pymes.

En el sector innovación y tecnología, "Italia puede colaborar y compartir experiencias útiles". Otro sector clave "es el de biotecnología aplicada a sectores alimentario, farmacéutico y agro veterinario".

Además, señaló la línea de crédito italiana para pymes, gestionada por ANDE, con tasas de interés favorables y facilidades específicas para jóvenes emprendedores y mujeres empresarias. "Valoramos la iniciativa de Confindustria, organización de empresas manufactureras y de servicios en Italia, que organizó en abril en Roma, una reunión con las cámaras industriales de los países del Mercosur. Una primera reunión para fortalecer el diálogo industrial y transformar el Acuerdo UE-Mercosur en oportunidades concretas", indicó el Embajador Petri.